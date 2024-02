La svolta a destra alle elezioni politiche: Pro Vita alla ribalta, Gay Center all'attacco

Pro Vita & Famiglia: "Subito un ministro dell'Istruzione anti-gender"

Neanche il tempo di avere tutti i dati definitivi, collegio per collegio, sezione per sezione, che già la, ma soprattutto di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, alle elezioni politiche provoca ovvie e contrastanti reazioni. E mentre il mondo guarda - più o meno preoccupato o con occhio soddisfatto - a questa "rivoluzione conservatrice" che si appresta a compiersi nel nostro Paese, qui i diversi schieramenti iniziano a porsi sulle barricate, nemmeno un momento per tirare il fiato dopo le grida della campagna elettorale. Il tema di scontro è sempre lo stesso.Eliminato: "Una delle prime decisioni che ci aspettiamo dal centrodestra sarà quella di indicare comeuna figura apertamente schierata per difendere la libertà educativa dei genitori ea qualsiasinelle scuole italiane". Da un lato ci sono, l'associazione contraria all'aborto, a favore della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, che sostiene la priorità educativa dei genitori. Il portavoce Jacopo Coghe, citando un sondaggio condotto da Noto pochi giorni fa, sostiene infatti che: "Le elezioni di ieri, in più, hanno apertamente sconfessato e bocciato tutti i partiti (Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra) - aggiunge Coghe - che negli ultimi anni hanno portato avanti, comprensiva di istanze ideologiche e dannose come il Ddl Zan sull'omotransfobia , il matrimonio egualitario , il suicidio assistito , l' utero in affitto e, appunto, il gender a scuola. Adesso - conclude il portavoce di Pro Vita & Famiglia - ilha una enorme responsabilità: rimettere al centro della politica i valori edi milioni di famiglie italiane. Su questo valuteremo la coerenza e l'affidabilità della nuova maggioranza". Eliminato:Eliminato: Dall'altra, invece, c'è ilche a seguito delle elezioni politiche - e di fronte all'inarrestabile avanzata della Destra- sostiene tuttavia che il dato da evidenziare sia uno, in particolare: "La miopia della politica ha consegnato il parlamento alle forze più conservatrici, nonostante la maggioranza del Paese abbia in realtà votato forze progressiste. A conti fatti, per la prima volta in Italia,ha preferito partiti che nel programma(lesbiche, gay, bisex e trans) e relative politiche contro le discriminazioni". Lo afferma il portavoce Pietro Turano, che aggiunge. "Se poi analizziamo il dato sul matrimonio egualitario abbiamo un dato storico, ovvero che la percentuale delleespresse è oltre il. Lavoreremo affinché il parlamento non possa ignorare questo dato oggettivo. Al di là di una legge elettorale che non esprime il voto reale del Paese e fallimentari strategie di coalizione tra le forze progressiste, il Paese si è espresso in altra direzione rispetto alle forze conservatrici e questo va rivendicato", conclude Turano. Un tentativo di arrampicarsi con le unghie e con i denti sugli specchi o di nascondersi dietro al dito delle illusioni? Probabilmente semplicemente un modo per addolcire una pillola che, per tutti coloro che hanno lottato e lottano per i loro diritti (civili e sociali che siano) e li vedono adesso messi in pericolo, spazzati via, dura da buttare giù.