L'appello di Telefono Azzurro alle forze politiche: "Tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti"

”. A poche ore dal voto delle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022,– la Onlus che da 35 anni è punto di riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà , in prima linea nella difesa e promozione di una cultura che rispetti e valorizzi le loro potenzialità – esorta lead aderire al “” e a sviluppare strategie efficaci, applicabili sia nelle realtà locali, sia a livello nazionale. Secondo Telefono Azzurro il tema dei, che è sempre al centro dell’opinione pubblica, è stato solo marginalmente affrontato durante il dibattito politico.La “”, perciò, si fa portavoce presso tutte le forze politiche in campo della richiesta di un intervento istituzionale concreto rispetto al costante incremento di richieste di aiuto da parte di bambini e adolescenti attraverso il “Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza”, un documento realizzato per fornire ai responsabili politici un decalogo dia sviluppare strategie efficaci per l’infanzia e l’adolescenza, applicabili sia nelle realtà locali, sia a livello nazionale.“In una situazione economica e sociale come quella che stiamo vivendo oggi, i– spiega il professor, presidente di Telefono Azzurro -. Da alcune settimane abbiamo deciso di intraprendere un cammino con il mondo della politica per coinvolgere attivamente le istituzioni e il prossimo Parlamento sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Abbiamo tutti il dovere civile di, ovvero di coloro che non hanno diritto di voto diretto. Abbiamo raccolto tutta una serie di istanze legate al mondo dell’infanzia e le abbiamo tradotte nel Manifesto perché chiediamo di mettere al centro degli interventi istituzionali la tutela di bambini e adolescenti”. Il presidente ricorda, poi, che nei 35 anni di attività di Telefono Azzurro, “l’dei bambini ci ha permesso di comprendere i loro bisogni come la prevenzione e lotta agli abusi, al bullismo e al cyberbullismo , il sostegno e la protezione dei bambini colpiti dai più recenti drammi, come la guerra in Ucraina , la tutela della salute mentale dei minori. E per questo chiediamo che questo tema diventi un tema condiviso a livello politico mettendo in campoe la capacità di fare rete con diversi soggetti”.Dieci, in estrema sintesi, i punti fondamentali del “Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza”. Telefono Azzurro chiede in primis di supportare il potenziamento e la pubblicizzazione delleper bambini e adolescenti, quindi disulla problematica e sulle conseguenze deglia danno di bambini e adolescenti. E, poi, di elaborarededicate all’infanzia e all'adolescenza e di investire nello sviluppo di sistemi di verifica dell’età. La Onlus propone anche di rafforzare le azioni e aggiornare lealla creazione, diffusione e divulgazione del Child Sexual Abuse Material (CSAM) e di coinvolgere tutti gli stakeholder nella segnalazione e ladi materiale illegale o dannoso per bambini e adolescenti. Nel “Manifesto” si parla anche di una maggiore collaborazione con la comunità scientifica e accademica sul tema della salute mentale, di assicurare il rispetto deidi bambini e adolescenti in qualsiasi situazione, e di promuovere la partecipazione e ildi bambini e adolescenti nei processi decisionali. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, Telefono Azzurro richiede l’istituzione di unper l’Infanzia e l’Adolescenza.