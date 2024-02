L'arte si fa inclusiva: la mostra "Olafur Eliasson: Nel tuo tempo" raccontata in Lingua dei segni

"Olafur Eliasson: Nel tuo tempo", la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze ufficializza la collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Firenze. In occasione della mostra, ladi Firenze ufficializza la collaborazione con

Un luogo sociale e d'incontro: questa è la Fondazione Palazzo Strozzi

L'occasione giusta per rompere l'isolamento ed avere nuove relazioni

La Fondazione Palazzo Strozzi si impegna da sempre a creare eventi, esposizioni e attività culturali inclusive e accessibili a tutti i suoi visitatori, proponendosi come unper consentire al maggior numero di persone di vivere le mostre partecipando attivamente. Ogni attività mira a trasformare l’incontro con l’arte in un’occasione in cui le potenzialità espressive di ogni partecipante sono valorizzate e dove ognuno può sentirsi coinvolto nell’esperienza e nella vita culturale della città . Oltre ai progetti di accessibilità, che la Fondazione porta avanti da tanti anni, come A più voci, Sfumature, Connessioni, Corpo Libero, grazie alla collaborazione con, Palazzo Strozzi propone unadedicata alle persone sorde rendendo così l'esperienza piacevole e completa. Venerdì 4 novembre (alle ore 18) e sabato 3 dicembre (alle ore 10), sono in programmaalla mostra ", in Lingua dei Segni italiana . I partecipanti vengono accompagnati da un educatore museale di Palazzo Strozzi affiancato da un interprete Lis , in un percorso guidato ricco di spunti e di suggestioni, nelle sale del Piano Nobile, per scoprire l’arte di questo visionario artista. La visita ha una durata di un’ora e trenta. Entrambe le attività sono prenotabili dal sito di Palazzo Strozzi ( www.palazzostrozzi.org ) e sono completamente gratuite.Dalha finalmente ricevuto il riconoscimento ufficiale e anche l'ha riconosciuto la propria lingua dei segni . Già da questo momento tra la Fondazione Palazzo Strozzi e ENS Firenze si era avviato un dialogo e la mostra Olafur Eliasson: Nel tuo tempo, è l’occasione giusta per ufficializzare questa collaborazione perché l'arte può essere un modo per, aprire