Lavoro, dodici laureati a Napoli lavoreranno come spazzini dopo aver vinto il concorso

La carica dei 200

La cerimonia

Ad avere la meglio è la voglia dell'agognato '', per dirla alla Checco Zalone. Ma certamente la notizia è positiva per 200 quelle persone destinate a portarsi lo stipendio a casa.con tanto di titolo di studio universitario. Dodici laureati a Napoli lavoreranno come spazzini dopo aver vinto il, l’azienda per la raccolta dei rifiuti urbani a Napoli. Oggi il loro ingresso nel mondo del lavoro è stato sancito dalla firma del contratto alla presenza del sindaco, Gaetano Manfredi. In totale 200 i nuovi assunti, tra i quali 169 ha il diploma e 19 sono in possesso della sola licenza media.e il primo classificato è statodiplomato in Sistemi informatici aziendali.In una città con numeri record per la disoccupazione , l’assunzione partita oggi è stata una sorta di evento tanto che in prima fila c’eranoi, impegnati a scattare foto e fare selfie nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, un sito monumentale che ospita importanti cerimonie pubbliche. Per qualcuno il posto fisso rappresenta una sicurezza, per altri sogni infranti. Per altri ancora una collocazione temporanea in attesa di una successiva collocazione in una posizione consona col titolo di studio. A suggellare la solennità dell’appuntamento anche una foto collettiva con il sindaco della città nel cortile dello storico maniero.I 200 assunti rappresentano la prima tranche dei vincitori del concorso - primo nella storia dell’azienda - bandito dall’ Asia e dal Comune di Napoli. Gli ulteriori 300 vincitori entreranno in servizio entro il mese di aprile 2023. Dei vincitori 164 sono uomini e l’età media è di 24 anni . Secondo Domenico Ruggiero, amministratore dell’ Asia, «il fatto che ci siano dei laureati che inizieranno cominciando a fare gli operatori ecologici non va considerato in un’accezione negativa ma rappresenta un vantaggio per l’azienda in funzione degli obiettivi di crescita che ci siamo assunti fino al 2027. Chi ha la conoscenza dell’azienda partendo dal basso ha maggiori capacità di risolvere i problemi della stessa in una progressione di carriera». I neo assunti saranno impiegati da subito nel centro storico patrimonio Unesco in considerazione dell’enorme flusso turistico previsto nelle festività natalizie, mentre quando entreranno in servizio le ulteriori 300 unità saranno distribuite «equamente» su tutto il territorio cittadino «per garantire decoro e spazzamento ovunque». «Oggi è una giornata importante in questo percorso di rilancio e di trasformazione di Asia e soprattutto di miglioramento dell’igiene urbana in città. Per farlo siamo partiti dalle risorse umane con un grande concorso assolutamente trasparente», ha detto Manfredi. Sul fronte della raccolta differenziata, ad aprile partirà il sistema del porta a porta a San Giovanni a Teduccio e pertanto da gennaio l’ Asia avvierà la campagna di sensibilizzazione e d’informazione alla popolazione con anche la consegna del kit. “La firma del contratto per i primi 200 neoassunti in Asia rappresenta un primo passo importante per un’azienda più efficiente, che possa garantire un servizio all’altezza della terza città d’Italia. Siamo sulla strada giusta, ma occorre fare di più e farlo in fretta. Per questo auspichiamo che entro la fine del 2023 si raggiunga la quota di 1.000 assunzioni”. Lo dichiarano il segretario generale della Fit-Cisl Campania,, e il segretario regionale,, che stamattina hanno partecipato alla ‘cerimonia di benvenuto’, organizzata dal Comune di Napoli e dai vertici dell’azienda comunale responsabile della raccolta dei rifiuti in città. “In questo modo - spiegano - si ridurrà l’età media dei dipendenti , si potranno dividere le mansioni sulla base di un organico più corposo e, come chiediamo da tempo, si potranno evitare una serie di esternalizzazioni, che finora hanno portato a un dispendio di risorse pubbliche senza un ritorno dal punto di vista dei servizi”.I primi 200 operatori ecologici selezionati a Napoli hanno firmato stamattina il loro contratto. La cerimonia è avvenuta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alla presenza del sindaco. Entro aprile entreranno in organico le a. A margine della cerimonia l’azienda municipalizzata, che effettua i servizi di igiene ambientale, ha assegnato un riconoscimento ad un proprio dipendente che negli ultimi anni si è distinto per dedizione e impegno.