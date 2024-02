Lazio, nata la prima bimba concepita in vitro da una mamma con tumore

Tumore, il servizio di Preservazione della Fertilità

Ovociti congelati, come funziona

Nel Lazio è nata la prima bambina concepita in vitro da una mamma con tumore al seno . Le bella notizia arriva dall’ospedaledi Roma dove da qualche tempo è stato istituita la Banca regionale degli ovociti per pazienti oncologiche. La Banca è stata creata con lo scopo di preservare la, specialmente per le pazienti obbligate a sottoporsi a cure che possono comprometterla.Alla donna malata di cancro al seno di nome Chiara, quattro anni fa, infatti, erano prelevate le cellule uovo prima che questa si sottoponesse a(chemio, radio) lesive per la sua fertilità. Appena le condizioni della paziente sono migliorate e i medici hanno ritenuto che potesse portare avanti una gravidanza, allora Chiara è stata sottoposta all’intervento per impiantare nell’utero. Tale tecnica di fecondazione in vitro chiamata Icsi, dall'inglese IntraCytoplasmic Sperm Injection, ossia iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo.E, così, nei giorni scorsi, è nata la bimba al termine di una gravidanza che ha avuto il suo. Sia la mamma sia la piccola stanno bene e a breve saranno dimesse dall’ospedale. Al momento della nascita la neonata pesava due chili e 666 grammi. “Èper le giovani donne affette da patologie oncologiche” spiega, direttore del dipartimento Malattie di genere della Asl Roma 2. E aggiunge : “Finalmente anche nel Lazio queste donne potranno esaudire il lorodopo essersi sottoposte alle cure necessarie ma insidiose per la loro fertilità”.L’incidenza delleraggiunge il picco massimo dopo i 50 anni d’età ma ogni anno vengono diagnosticate neoplasie anche a molte persone in età riproduttiva. Il cancro della mammella , per esempio, rappresenta la neoplasia più frequente nelle donne in tutte le classi di eta, e incide per il 41% nelle giovani. È noto come il trattamento dei tumori, sia esso di tipo sistemico (chemioterapia, immunoterapia e ormonoterapia) o di tipo locale (radioterapia e/o chirurgia) possa determinare un danno diretto o indiretto sul funzionamento deglie, quindi, provocare infertilità. Pertanto, per le pazienti in età fertile, è assolutamente importante porre l’attenzione sulla possibilità di preservare la propria fertilità nell’ottica di una futura gravidanza.E all’ ospedale Sandro Pertini di Roma ciò è possibile grazie al servizio diA tale servizio si possono rivolgere le donne in età fertile, fino ai 40 anni, che si sottopongono a terapie potenzialmente dannose per le ovaie e le donne che sono predisposte geneticamente ad una patologia neoplastica. La tecnica elettiva e meno invasiva è la. Per patologie o classi di età che non consentono tale metodica si può procedere con laLe pazienti che richiedono diaccedono direttamente al servizio. Viene programmata una terapia induttiva gonadica personalizzata, previa esecuzione degli esami preliminari, in base alla riserva ovarica e alla patologia di base, in accordo con il medico curante. L’induzione dellaviene monitorizzata presso il servizio con controlli quotidiani ormonali ed ecografici.Il prelievo ovocitario e la successiva crioconservazione degli ovociti vengono effettuati pressoed il laboratorio del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita e crioconservati nella biobanca dedicata, fino alla richiesta di utilizzo da parte della paziente. Al termine delle terapie ovario-tossiche vieneresidua programmando strategie terapeutiche per conservarla, di concerto con lo specialista di riferimento. In caso di desiderio di gravidanza si esaminano le possibilità di procedere per vie naturali o attraverso un percorso diutilizzando i propri ovociti crioconservati oppure con la crioconservazione del tessuto ovarico. In questo caso la paziente viene indirizzata alla banca del Tessuto Ovarico dell’Istituto Regina Elena di Roma (IFO). Durante il percorso medico-biologico la donna si avvarrà di uncon personale dedicato.