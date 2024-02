L'equipaggio di Virgin Atlantic diventa 'arcobaleno': i dipendenti possono scegliere liberamente quale divisa indossare

"I nostri dipendenti devono abbracciare la propria individualità"

La ricerca che dà ragione a Virgin Atlantic

"La politica, in vigore oggi, sostiene l’diconsentendo loro diche esprimono il modo in cui si". Così la compagnia Virgin Atlantic ha annunciato un aggiornamento alla suarimuovendo l’obbligo per le sue persone di indossare le. In precedenza, le donne dovevano indossare un'uniforme rossa e gli uomini una bordeaux, design ideato dalla stilista Vivienne Westwood.Oltre alla politica, sono stati effettuati aggiornamenti più ampi: dallacon il quale si vuole essere identificati (i passeggeri potranno richiederlo al check-in) al permesso ai sistemi di biglietteria diin modo che le persone possano viaggiare utilizzando tale codice di genere e il titolo Mx "È molto importante consentire ai nostri dipendenti die di essere sé stessi al lavoro. Per questo motivo vogliamo permettere ai nostri dipendenti di indossare l’uniforme che meglio si adatta a loro e al loro modo di identificarsi e garantire che i nostri clienti siano chiamati con i loro pronomi preferiti", ha dichiarato, direttore commerciale di Virgin Atlantic. Per promuovere la sua policy, la compagnia ha coinvolto, uno dei giudici del celebre reality show Ru Paul’s Drag Race. Visage ha affermato che l’iniziativa era importante per lei anche sul piano personale: "In qualità di madre di un bambino non binario e di, questi sforzi di Virgin Atlantic per promuovere l'inclusività dei suoi dipendenti sono estremamente importanti per me. Le persone si sentono responsabilizzate quando indossano ciò che meglio le rappresenta, e questa politica sull’identità di genere permette alle persone di abbracciare ciò che sono".Lanciata nell’ambito della sua, la compagnia aerea ha già presentato una serie di iniziative di inclusione leader del settore per i suoi dipendenti per garantire che possano essere veramente se stessi al lavoro e sentirsi a proprio agio nei loro ruoli. Quest’ultima aggiunta fa seguito alla decisioni del 2019 di offrire all’equipaggio di cabina la scelta se truccarsi, nonché la possibilità di indossare pantaloni e scarpe basse. Più recentemente la compagnia aerea ha revocato le restrizioni in merito al consentire tatuaggi visibili ai membri dell’equipaggio e alle persone in prima linea. I risultati inoltre sono dalla parte della compagnia visto che una ricerca ha rivelato che consentire al personale di abbracciare la propria individualità sul lavoro aumenta il, ie crea un’