Lui, lei, loro: ecco come utilizzare i pronomi per rispettare le persone non binary

Una volta si usavano il "lei" e il "voi" comee poteva esserci un po' di confusione su quale utilizzare, ma generalmente il "lei" era quello più diffuso e andava bene indipendentemente daldella persona a cui era rivolto. Oggi, invece, l'utilizzo dei pronomi sta cambiando per rispettare chi non si riconosce nele neppure in quello femminile. Al posto del lei\lui cosa utilizzare? Il loro. Ma non è così facile. In inglese esiste il "" (letteralmente il “loro singolare”), un pronome che rispetta l’interlocutore o l’interlocutrice in quanto non costringe a scegliere tra il pronome di terza persona singolare maschile “he” (lui) e quello femminile “she” (lei). E, infatti, le persone transgender o non binarie usano la frase “” per chiedere che venga usato il pronome di terza persona plurale “they” anche quando ci si riferisce singolarmente a ciascuno/a di loro. L'ampio uso in lingua inglese del “singular they” che non fa distinzione in base al genere (al contrario dei pronomi singolari “he” e “she”) ècosì rilevante che negli Stati Uniti la prestigiosa American Dialect Society ha scelto “singular they” come parola dell’anno nel 2015 e come parola del decennio nel 2019.Recentemente, la popstar Jennifer Lopez ha presentato sul palco sua figlia, 14 anni, utilizzando i pronomi neutri they/them. JLo, comunque, non è l'unica mamma vip il cui figlio/a non è a suo agio nel rispondere alle tradizionali espressioni di genere. In passato, la primogenita die Brad Pitt, Shiloh - come spesso ha raccontato l'attrice - voleva vestire 'da maschio', portare i capelli corti e farsi chiamare John., invece, ha parlato esplicitamente dell’esplorazione dello spettro dell’identità di genere di suo figlio Noah, che attualmente vuole vestire 'da femmina'. I figli della cantantestanno crescendo in una prospettiva gender neutral, mentre la top modeli, durante la gravidanza, a chi chiedeva se il futuro bebè fosse maschio o femmina replicava asserendo che lo avrebbe comunicato lui o lei da grande: una risposta che sottintendeva la volontà di non forzare stereotipi di genere. Se l'uso del “singular they” per le persone anglofone è entrato nella quotidianità, più difficoltà si ha con una lingua come l'. Nel nostro idioma, infatti, non ha molto senso tradurre letteralmente ‘they’ con ‘loro’ e ancora meno cercare di importare soluzioni da una lingua che ricorre adiversi perché il genere rimarrebbe comunque marcato (in italiano dobbiamo comunque continuare ad accordare al maschile e al femminile sostantivi, aggettivi e participi passati. Che fare allora? Grazie al movimento Lgbtq+ e femminista ci sono al momento tante sperimentazioni come l’, la x, la u, la y, la barra, l’apostrofo, lo schwa , eccetera.Un'altra soluzione proposta dalla comunità queer è il ricorso aio ai: se non sappiamo il genere della persona con cui ci interfacciamo o se non ci è dato saperlo, dobbiamo necessariamente utilizzare i pronomi indefiniti e i verbi impersonali. Anziché chiedere 'ieri ti sei divertito?' o 'ieri ti sei divertita?', chiederemo 'ieri è stato divertente?', così da indicare qualcuno o qualcosa in modo generico ed evitare di urtare la sensibilità e di invadere la privacy altrui. Comunque, per evitare, la cosa migliore è ascoltare il modo in cui l'interlocutore usa i pronomi per riferirsi a se stesso. E poi riutilizzare lo stesso pronome.