Madonna del Sasso (Piemonte), scritte omofobe e minacce al sindaco e alla sua amministrazione

e sulle, comune con meno di 500 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla parte occidentale del, il cui nome deriva dall’omonimo Santuario costruito tra il 1730 e il 1748. I destinatari di queste frasi discriminatorie e intimidatorie sono il, secondo i vandali colpevoli di aver approvato unacontro, compresa quella legata all' omotransfobia. Immediata la vicinanza al primo cittadino, travolto dall’dopo aver fatto approvare a fine maggio lae qualsiasi forma di discriminazione sia essa di orientamento sessuale o per problemi fisici, con sanzione di 500 euro per i trasgressori. Ieri mattina il sindaco ha dato mandato perchéla bacheca comunale, imbrattata dagli. “Per la pulizia dei muri dell’oratorio prenderò contatto con la parrocchia per capire la titolarità della proprietà“, ha concluso il primo cittadino. Sulla vicenda è intervenuta l'associazione, che in una nota stampa ha sottolineato: "Questo atto vandalico deve far rendere conto di quanto siache vada ad intervenire sull', prevedendo prima di tutto interventi di carattere socio-culturale ed educativi nella società, e non solamente punizioni". "In seguito alle orribili scritte comparse a Madonna del Sasso dirette contro il sindaco Ezio Barbetta, dove si leggono anche minacce di morte verso 'sentiamo il dovere di esprimere la nostra rabbia: come persone Queer e come associazione non accetteremo in silenzio alcun tipo di violenza od intimidazione, verbale o fisica, compreso questo ennesimo esempio di matrice Lgbtqia+fobica.locale ed al primo cittadino, rivendicando il nostro essere fuori dalla norma ciseteronormata, con orgoglio maggiore di fronte a questi fatti.di chiamare gesti simili con il loro nome e pretendiamo, oltre alla veloce rimozione dei graffiti, che le persone responsabili, una volta identificate, siano rieducate al rispetto delle differenze e delle soggettività marginalizzate" fanno sapere daSul fatto è intervenuto anche il consigliere regionale del, che ha definito l'accaduto "". "É un segnale chiaro di quanto sia fondamentale continuare a lavorare per l’allargamento dei diritti come ha coraggiosamente fatto il sindaco Barbetta in questi anni a favore del movimento Lgbtqia+ anche con atti e delibere dedicati. Ma è anche il sintomo di male sociale e culturale ancora presente sul nostro territorioche tutti dobbiamo sentire la responsabilità di contrastare. Non lasciamo sola la Comunità di Madonna del Sasso." ha commentato Rossi. Solidarietà infine anche dall’, che ha definito il sindaco Barbetta “. Camminiamo e lottiamo accanto a voi sui sentieri della conquista e della difesa dei diritti civili e umani per tuttə. Non siete e non sarete mai soli”.