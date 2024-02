Madre scopre di aspettare 3 figli dopo la (non) riuscita della fecondazione in vitro

Le difficoltà della madre

"Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è" canta Rosa Chemical con la sua " Made in Italy ". E proprio queste parole sono perfette per descrivere la situazione diche dopo lavolevano allargare la propria famiglia, ma non pensavano di così tanto. Ma andiamo con ordine.Per la coppia già la strada per avere ilnon è stata per nulla semplice. "Ho avuto ilquando avevo 15 anni. Avevo il linfoma non-Hodgkins e a 19 anni mi è stato detto che non avrei mai potuto avere un figlio e che probabilmente sarei andata in menopausa entro i 26 anni", racconta la donna. Ma tutto è cambiato quando ha incontrato il suo. "Ci siamo detti: 'Faremo di tutto per avere un figlio'". Così la coppia è andata dal medico della fertilità che gli raccomandato la fecondazione in vitro (FIV), ma i due insieme hanno deciso di provare prima l' inseminazione intrauterina (IUI), concependo Bennett al secondo tentativo.

"Quando Bennet aveva circa sei mesi, stavo per compiere 27 anni. Così ho pensato: 'Ok, sono riuscita ad avere questo bambino miracoloso, ma tra poco vado in menopausa. La piccola finestra per averne un altro si sta chiudendo rapidamente e se vogliamo il secondo, dovremmo iniziare a provarci subito'", continua Shelby.

La coppia allora ha deciso di provare l'IUI, subendo il processo cinque volte senza successo prima di ripensare nuovamente alla fecondazione in vitro.

Il racconto della donna è straziante: "Ho avuto tre aborti, cinque IUI e tre trasferimenti. Abbiamo finito per non avere più embrioni, il che è stato davvero, davvero difficile per noi".

Il nuovo farmaco

Notando l'incertezza inerente alla fecondazione in vitro, Shelby ha ammesso di non avere risposte sul perché le cose non hanno funzionato.

Poi il medico della fertilità ha proposto ai due un nuovo tipo di farmaco per riuscire nell'obiettivo di dare a Bennet un fratello.

La coppia ha accettato facendo un recupero delle uova, il che ha portato a sei embrioni di alta qualità. I due hanno scelto di provare con quello più forte, ma sono rimasti stupiti nell'apprendere che due di loro erano legati in ogni modo: un maschio e una femmina.

La bella sorpresa

Il messaggio della coppia

I due non credevano alla possibilità di avere due gemelli. Unaperò, dopo aver fatto gli esami del sangue, stava per rovinare i loro piani. Shelby e Chase non credevano nella possibilità di un altro aborto spontaneo e per questo hanno deciso di fare un'ecografia il giorno dopo.Una volta all'ospedale però hanno scoperto che i risultati iniziali degli esami del sangue erano un errore di laboratorio. I nuovi test hanno indicato che la donna era in perfetta forma perché era incinta di. Dopo qualche giorno di fermento, la madre non ha saputo trattenere l'emozione e ha dichiarato: "e questo non è affatto quello che stavamo progettando. Volevamo un altro bambino e ora ne stavamo aspettando tre". Poi hanno parlato del rischio di avere più figli contemporaneamente: "Molte persone scherzeranno con noi, ci dicono che vorrebbero avere tre figli insieme, ma non capiscono quanto sia alto il. "Ogni numero che alzi, diventa più spaventoso perché è sicuro che nasceranno prematuri e ogni volta che vai dal medico, speri solo di non avere brutte notizie" spiega la donna.Dopo quattro settimane Shelby e Chase hanno accolto la loro 'tripletta',. La famiglia spera che condividendo la storia possa portare maggiore consapevolezza alla fecondazione in vitro. "Ho molti amici che stanno attraversando l' infertilità e che mi hanno contattato perché sanno quanto Shelby sia aperta su questa situazione. Mi chiedano consigli e raccomandazioni perché mia moglie è davvero diventata una di cui ci si fida sull'argomento", racconta il marito.

Infine, mentre si godano i loro quattro bambini, i due ripercorrono il loro stupendo viaggio lanciando un messaggio: "La cosa più difficile è stato mantenere l'impegno costante per raggiungere questo meraviglioso traguardo. Ora lavoriamo duramente per far sentire ognuno di loro importante e non sempre ci riferiamo a loro come le 'triplette', ma come una singola unità".