Marco Mengoni, morta la mamma Nadia Ferrari dopo una lunga malattia. Addio alla sua Luce

È morta a 61 anni la mamma di Marco Mengoni, Nadia Ferrari. Malata da tempo, viveva a Ronciglione (Viterbo), dov’era nata e dove aveva costruito la sua famiglia, visto che quello era il paese d’origine dello stesso cantautore.

E proprio attraverso la pagina Facebook ‘Ronciglione per Marco’, i fan dell’artista sono stati tra i primi ad annunciarte la scomparsa: “Una notizia che ci lascia increduli, sgomenti. Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest ‘Guerriero del tuo Marco’, il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni e alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia. Ci mancherai tantissimo”.

Il legame madre figlio

Marco Mengoni è sempre stato molto legato a sua madre, Nadia Ferrari, figura fondamentale nella sua vita, che l’ha sempre sostenuto e incoraggiato lungo il percorso artistico e non solo.

A lei era andato il primo pensiero anche lo scorso anno, quando il 36enne aveva vinto per la seconda volta in carriera a Sanremo: “Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo”, disse il cantautore subito dopo aver trionfato con il brano “Due vite”.

Mengoni dedica la vittoria di Sanremo 2023 alla mamma Nadia Ferrari

Due vite, le loro, intrecciate nel profondo, come dimostrano anche gli scatti che Mengoni ha più volte postato sui suoi social. L’ultimo a maggio scorso, su Facebook: lui da piccolo, la madre e un altro bambino (di cui non si sa nulla, vista l’assoluta riservatezza dell’artista sulla sua privacy e la sua famiglia), col messaggio “Ti amo”.

Una foto di Mengoni da piccolo con la madre postata su Facebook

Oppure quello di due anni fa su Instagram, in mano dei fiori appena raccolti da portare alla sua donna: “Da piccolo non sarei mai tornato a casa senza i fiori per mamma, ogni tanto lo faccio ancora”. Un gesto piccolo ma simbolo dello strettissimo legame tra di loro, un rapporto madre-figlio indissolubile nei momenti di gioia come nelle difficoltà, compresa la malattia che ha spento per sempre la sua luce.

Mengoni in una foto con un mazzolino di fiori per sua mamma (Instagram)

Era proprio “Luce” il titolo del brano che il cantautore ha dedicato alla madre, contenuto nel suo album “Materia”, che il 36enne stesso aveva spiegato aveva come tema centrale proprio questo rapporto con la genitrice. Ora che la sua sua stella si è eclissata, starà proprio a Marco Mengoni tenere viva, pur nel dolore, quella fiamma che ha sempre alimentato la sua vita.