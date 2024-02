Maschi e femmine: due campanelle diverse per entrare a scuola. "È sessismo"

La polemica

Tre minuti di differenza., le porte della scuola media Piazzi di Palermo si apriranno per le, mentre iaccederanno alle. Con il rientro a scuola previsto per il 15 settembre, la preside dell'istituto ha deciso che quest'anno gli ingressi saranno. Tutto questo per evitare assembramenti, che potrebbero portare così a nuovi focolai Covid. Una decisione che ha urtato il senso morale e civico dei genitori degli alunni e alunne della sede scolastica.La discussione sulle due campanelle si è particolarmente accesa sulle. La Repubblica riporta il pensiero comune di madri e padri: "È unainaccettabile nel 2022". Ma laribatte: "Sono allibita. è solo il modo più immediato per evitare assembramenti". Il papà di uno studente di seconda media commenta: "Se il problema è il contenimento del contagio da Covid si poteva prevedere un ingresso, anziché per genere. Nel 2022 non si può accettare una scelta simile". La dirigente spiega al quotidiano che l'intento è solo di contenere al meglio, perché se avesse deciso di scaglionare per classi o piani non avrebbe potuto lo stesso scongiurare gli assembramenti. E se avesse pianificato di dividere le classi per ordine alfabetico "sarebbe stato molto più complicato per gli studenti".Inoltre, secondo Patanella, il criterio di suddivisione per generedella scuola: "Da 20 anni alunni e alunne si alternano. Non escludo che al secondo quadrimestre entrino prima i maschi e poi le femmine". Il dibattito non si ferma qui; una mamma solleva la questione trasgender : "E se dovesse esserci un ragazzo transgender? Abbiamo fatto tanti passi in avanti verso l'inclusione e il superamento delle barriere di genere, e adesso con una circolare". Ma la preside cerca di rassicurare i genitori e di difendersi dagli attacchi: "È chiaro che se viene, può entrare anche con le alunne. Noi non mandiamo via nessuno e mai lo faremo. Non accetto polemiche strumentali. È solo il modo più immediato per garantire l'ingresso ordinato e in sicurezza degli studenti".