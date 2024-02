Maternità surrogata, Segre: "Inammissibile privare i bimbi dei diritti"

Maternità surrogata, il dibattito politico in Aula

La "sanatoria" proposta dalla ministra

”. Così la senatrice Liliana Segre interviene sul tema caldo della maternità surrogata. Nella sua rubrica settimanale “La Stanza” del magazine “Oggi”, Segre fa una lunga riflessione su questa forma diin cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che acquisiranno la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro.Per la senatrice a vita “contrastare l'utero in affitto privando di diritti i bambini già nati”. “In Italia purtroppo la situazione delleè ancora motivo di preoccupazione” afferma ancora. Poi ricorda: “Lo scorso maggio Arcigay ha pubblicato un rapporto secondo cui, nei dodici mesi precedenti, ‘si è assistito a una ferocia senza precedenti’ e non si sono ‘mai contati tanti morti in Italia’”.Il documento a cui si riferisce la senatrice “si concentra su 133 storie di odio omolesbotransfobico ; tre suicidi di ragazze trans esasperate dalle vessazioni o vittime di stupro; tre omicidi di; e poi casi terribili di violenze e umiliazioni in famiglia; numerosi crimini nelle scuole; discriminazioni sul lavoro”. Sulle coppie dello stesso sesso la senatrice aggiunge: “Recentemente si è aggiunto il problema della trascrizione degli atti di nascita dei figli venuti al mondo all'estero da coppie omogenitoriali. Personalmente ho forti riserve sulla pratica del cosiddetto ‘utero in affitto’, ma non è ammissibile contrastarla privando di diritti i bambini già nati”.In Parlamento, intanto, continua l’iter per far diventare la maternità surrogata reato universale . Il dibattito è in corso alla Camera: la maggioranza spinge sul reato universale , ma le opposizioni contestano il disegno di legge. Questo perché, viene criticata l’idea che un reato, presente in Italia, possa essere dichiarato unilateralmente universale, cioè perseguibile, dove la pratica è legale e regolamentata, come in Canada o negli Stati Uniti.Il testo di Fratelli d’Italia punta a, dopo aver fatto ricorso alla maternità surrogata in un Paese dove è legale. La gestazione per altri in Italia, infatti, è vietata dal 2005, ma molte coppie italiane vanno all’estero per poter usufruire di questa pratica. Se la legge venisse approvata, sarebbero perseguitate queste coppie.La ministra della Famiglia, Eugenia Roccella , intanto, pensa a una “”. Se e quando la legge sarà approvata, infatti, si porrà il problema dei bambini già nati, magari già grandi.“Dovremo pensare auna volta che ci sarà la nuova legge per la perseguibilità dell' utero in affitto (gestazione per altri, Gpa) anche per chi lo fa all'estero, visto che in Italia è già vietato per fortuna” sono le parole della ministra alla trasmissione “La Confessione” di Peter Gomez. Roccella ritiene “utile introdurre una soluzione legale che non sia un modo di aggirare le leggi per i bambini nati fin qui”.Pensiero condiviso da, presidente di Azione. “La proposta di una sanatoria per i bambini già nati da maternità surrogata all’estero, avanzata dal ministro Roccella, è sensata e il governoper agire subito” sostiene. Poi aggiunge: “Chiudiamo la polemica sulle registrazioni anagrafiche con un atto in favore dei bambini che, a mio avviso, dovrà essere contestuale alle nuove norme per, anche se commessa all'estero”. “Quelle norme saranno un discrimine per il futuro, ma non possiamo far pagare ai soggetti più fragili, ai bambini, gli errori commessi in passato dai sindaci che hanno proceduto a registrazioni illegali ” conclude Carfagna.