Matrimoni in ripresa: 2mila nel 2021 le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Unioni civili

Il rapporto

Istat:, raddoppio su 2020 ma ancora -2,7% su 2019:. Nella fase di transizione (giugno-settembre 2021), con la contestuale attenuazione di alcune misure restrittive, si osserva un significativo recupero deia causa del lockdown, prosegue Istat.Durante l’estate, l’aumento dei matrimoni non solo è consistente rispetto al 2020 (+113,1%) ma mostra anche valori percentuali più elevati rispetto allo stesso periodo del 2019 (+9,0%).si registra nei mesi di luglio (+232,1% sul 2020; +41,8% sul 2019) e agosto (+80,2% sul 2020; +22,2% sul 2019). In un Paese come l’Italia , dove oltre i due terzi dei nati sono all’interno del matrimonio, sarà interessante vedere se tale aumento avrà ripercussioni su un recupero di nascite a partire dalla primavera del 2022. Con il sopraggiungere della terza ondata e il conseguente inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia, nell’ultimo trimestre dell’anno la crescita delle nozze rallenta,rispetto al 2020, con un calo del 4,2% dei matrimoni religiosi rispetto al 2019.Anche lecostituite nel 2021 mostrano una tendenza alla diminuzione rispetto al 2019 (-6,2% sul 2019), subendo l’effetto delle varie ondate in modo simile ai matrimoni. Secondo i dati provvisori,: rispetto al 2020 si tratta di un raddoppio, anche se questo aumento non è sufficiente a recuperare quanto perso nell’anno precedente; rispetto al 2019 i matrimoni sono infatti inferiori del 2,7%.Lo rileva l’Istat nel rapporto “”, pubblicato il 14 marzo 2022. Un ritorno ai livelli del 2019 si osserva solamente per i, che sembrano essere stati meno penalizzati dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia. Tale tipologia di matrimonio, pur avendo subito un calo consistente nei primi mesi del 2020, aveva già mostrato in piena pandemia una variazione negativa più contenuta rispetto ai. Le misure di contenimento del contagio, introdotte in concomitanza della seconda ondata tra gennaio e maggio 2021 (limitazioni alla mobilità delle persone, regole rigide per l’organizzazione di eventi), hanno continuato ad avere effetti diretti sulle celebrazioni dei matrimoni producendo un calo del 34% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-68,9% i matrimoni religiosi, -16,1% quelli civili).