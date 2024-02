Maturità, la studentessa: "Bocciatemi, ho troppa ansia per gli esami"

Maturità, stress e attacchi di panico

"Le potenzialità ce l'aveva, ma nella vita ci sono anche dei fattori esterni"

Il monito della studentessa: "Fregatevene del giudizio degli altri"

Chiedere diall'esame di maturità a causa di ansia e di. E' la storia di Natalie , una studentessa di Reggio Emilia, che l'anno scorso a tre settimane dalla fine della scuola ha chiesto di farsi bocciare perché non riusciva più a sostenere lae dell' esame in arrivo.La studentessa, in un'intervista realizzata da ScuolaZoo, ha ripercorso l'anno scolastico che l'ha portata a salvaguardare la propria salute mentale per poi arrivare alla maturità di oggi molto più serena e tranquilla. "L'anno scorso facevo il quinto anno, ma ci sono sono stati diversi intoppi, quindi eccomi qua di nuovo", comincia così a parlare Natali mettendo poi in evidenza quanto è stato difficile ripartire dopo 2 anni e mezzo di DAD . "Ho sottovaluto l'anno 2021-2022 perché dopo 2 anni e mezzo di, con le videolezioni a casa, tornare in presenza è stato un pochino più difficile". Poi il momento più buio: "Sono arrivata ad un certo punto dove il mio corpo e la mia testa. Verso la metà di aprile ho iniziato ad avere attacchi di panico mai avuti prima. Mi sentivo mancare il respiro. Mi dicevo 'non ce la faccio più, ma sono io o sono gli altri? E per gli altri intendo la scuola, il sistema scolastico'". E ancora: "Con la DAD all'inizio mi sono trovata bene. Anzi con gli altri ci scherzavamo sopra. Però poi nelle realtà dei fatti si è dimostrato che molti. Io l'anno scorso mi sono ritrovata a dover studiare due materie insieme, anche se non centravano niente l'una con l'altra". "E allora ho detto: 'Cosa mi conviene fare? Ci provo fino all'ultimo, rischiando di non essere ammessa all'esame o essere ammessa però con il corrispettivo stress arrivando a fare delle brutte prove scritte, un brutto orale e rischiando di essere bocciata?. Quest'ultima sarebbe stata l'opzione più brutta per cui". "Cioè continuavo ad andare a scuola ma ho chiesto alla coordinatrice di classe di non voler essere ammessa all'esame, cosa che pochi studenti avrebbero fatto. Ho scelto di fare così perché, per come sono fatto io, ho sempre cercato dirispetto alle altre cose", le sue parole.Poi sono arrivate le parole di una sua cara amica: "Le potenzialità per finire l'anno lei ce le aveva, ma nella vita dipende anche da fattori esterni. Le ho detto 'continua,', però la vedevo stanca e quindi ci sta di staccare la spina da tutto, anche dal percorso scolastico per prendersi un attimo di riflessione per se stessi". "Un po' questa cosa ti fa riflettere. Perché anche se lei vive la sua vita, da spettatore esterno, qualchevisto che io l'ho vissuta in maniera diversa. Ti fermi e rifletti che forse c'è qualcosa che non va. Ti fai tante domande fino a che non arrivi al punto di staccare", conclude l'amica.Natalie ha voluto anche parlare dell'aiuto ricevuto da: "Al di fuori della scuola non ho ricevuto nessuno aiuto, perché non volevo creare altri problemi non sapendo come avrebbero reagito i miei genitori". Alla domanda su come è l'umore verso lo, la studentessa non ha dubbi: "E' tutto l'anno che stiamo lavorando per dare maggiore accesso e maggior confort a tutti i ragazzi che devono far richiesta, ma che non se la sentano per poter usufruire dello sportello psicologico". "La difficoltà maggiore nel chiedere aiuto è sicuramente. Magari quelli più sfacciati dicono 'non mi interessa del giudizio degli altri', ma ci sono alcuni dove nelle loro teste si innesca un meccanismo. Quello che se vai dallo psicologo sembri uno sfigato o ho dei problemi in famiglia" prosegue la studentessa. Infine, un messaggio verso tutti gli studenti che si trovano nella sua stessa situazione: "Io sono fiera della decisione che ho preso perché era una cosa che sentivo dentro.. Al di là di questo, ogni tanto è meglio pensare un pochino di più a se stessi perché la vita è fatta di alti e bassi".Secondo un sondaggio realizzato da ScuolaZoo, ildegli studenti si ritiene poco o per nulla soddisfatto del sistema scolastico attuale, mentre ilha considerato di abbandonare gli studi dopo la scuola dell'obbligo. Il motivo principale è sempre lo stesso: stress eccessivo causato da compiti e interrogazioni. Dati che fanno riflettere.