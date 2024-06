Milano pride, Schlein: “Le parole di Marina Berlusconi? L’uguaglianza è trasversale”

“Ci sono sette parate oggi, è una giornata di orgoglio e di visibilità per le battaglie dei diritti, a partire da quella per una legge contro la omotransfobia - ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al Pride di Milano, dove sfila con il carro del Pd-, continua a essercene bisogno davanti alle tante e troppe aggressioni e discriminazioni che queste persone vivono ogni giorno”. Inoltre “vogliamo il matrimonio egualitario, perché l'amore non si discrimina e non lasceremo decidere alla destra chi abbiamo il diritto di amare”.

Sulle parole, per certi versi sorprendenti, di Marina Berlusconi al Corriere in meriti ai diritti, la segretaria dem commenta: “Io sono sempre felice quando c'è il riconoscimento dell'uguaglianza. Devo dire che dovrebbe essere una cosa molto più trasversale di quella che è perché ci sono altri Paesi dove pure le destre sono arrivate al governo e non hanno modificato gli avanzamenti importanti come il matrimonio egualitario, quindi non si capisce perché la destra italiana è decisa a rimanere quella più indietro in assoluto in Europa su questi temi e a contrastare questi diritti fondamentali'', ha osservato Schlein.