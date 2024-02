Milano, rimosso il murale "The Cut" con Marge Simpson che si taglia i capelli per le iraniane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo)

Neanche il tempo di diventare virale e rimbalzare sugli schermi di tutto il mondo, sui social e nei siti di informazione, che ildi aleXsandro Palombo è stato. L'opera era davanti al consolato dell'Iran a Milano ed era nata per celebrare Mahsa Amini e il coraggio delle donne iraniane "Censurare un'opera realizzata in solidarietà a Mahsa Amini e a tutte le donne iraniane che lottano per la loro libertà - ha dichiarato lo street artist - è. Il fatto che sia avvenuto in uncome l'Italia è di una gravità assoluta, indica la voglia diil suo più profondo significato. Non ci faremo intimidire da questo spregevole gesto". Palombo, che è milanese d'adozione, è un artista contemporaneo e attivista riconosciuto in tutto il mondo per le sue, riflessive e irriverenti, che si concentrano sulla, in particolare facendo luce sulle disuguaglianze , l’inclusione e la diversità , l’etica e i diritti umani . Come in passato, con la sua serie del 2013 "Principesse Disney Disabili" o quella intitolata "" apparsa sui muri di Milano nel 2019, o ancora "The Simpsons black, I Can't Breath" sul razzismo in America e “Break the Silence” con le celebrità come Kim Kardashian Angelina Jolie vittime di abusi, protagoniste del suo lavoro di sensibilizzazione sono, che mirano a suscitare importanti dibattiti e riflessioni attraverso la denuncia mediata dall'opera. Il suo segno è sempre. E lo è stato anche in questo caso.Marge Simpson, tra i protagonisti della serie americana omonima, si taglia famosissimiin protesta contro il regime di Teheran. Un modo per celebrare il coraggio delle donne iraniane e omaggiare ladalla polizia morale perché indossava male l’hijab, lasciando che una ciocca fuoriuscisse.è stato imposto in Iran dall’Ayatollah Khomeini e risale alla Rivoluzione islamica del 1979. Da allora le libertà sociali e politiche sono molto limitate e la violazione dei diritti umani e la repressione sono diffuse: basta vedereusato per respingere le grida di protesta, le richieste di libertà, di tutela dei propri diritti delle cittadine che in queste settimane, dalla morte di Amini, sfidano le autorità della Repubblica Islamica, mettendo a rischio la vita. Dal 2012 il governo iraniano ha vietato la commercializzazione e diffusione dei Simpson nel Paese perché, secondo il regime, "corrodono la morale della gioventù iraniana". "Se Marge Simpson ha il divieto di entrare in Iran nulla le impedisce dial regime davanti al consolato iraniano,, quel valore universale di diritto alla libertà per cui lotta a costo della vita il coraggioso popolo iraniano" aveva dichiarato aleXsandro Palombo. Peccato chesia arrivata fino in Italia, nel cuore delle democrazie europee. E questo fa paura.