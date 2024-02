Mondiale Qatar, giallo sulla morte di Grant Wahl. Il fratello: "Sono gay, ha ricevuto minacce"

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Eric Wahl: "Sono gay, mio fratello ha ricevuto minacce. È stato ucciso"

Il momento del collasso

Il malessere nei giorni precedenti

L'unica certezza, al momento, è che Grant Wahl , 48 anni,molto conosciuto e apprezzato dell'americana CBS Sports,. Si è accasciato in tribuna stampa mentre la partita Argentina-Olanda, valida per il passaggio alla semifinale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 , volgeva al termine. Una partita che, come suo solito, stava seguendo per lavoro. Gli organizzatori della Coppa del Mondo hanno dichiarato che Wahl "si è sentito male" nell'area stampa, dove ha ricevuto "cure mediche immediate", per poi essere trasferito in barella all'Hamad General Hospital. La sua morte improvvisa ha scatenato un'ondata di shock e dolore in tutto il mondo dello sport. La federazione americana di calcio "è affranta nell'apprendere questa perdita", si legge nella dichiarazione, pubblicata sull'account Twitter ufficiale dell'US Soccer. "Grante siamo devastati dal fatto che lui e la sua brillante scrittura non saranno più con noi". Ma è stata davvero una morte improvvisa? Apparentemente il decesso sarebbe dovuto ad unE soprattutto, di recente Wahl era balzato agli onori della cronaca per aver raccontato di essere stato trattenuto e di essersi visto rifiutare l'ingresso a una partita del torneo, perché. Ha dichiarato che gli agenti di sicurezza dello stadio gli avevano detto di cambiarsi la maglietta perché "non è permessa" e gli aveva preso il telefono. Wahl ha detto di essere stato rilasciato 25 minuti dopo essere stato trattenuto e di aver ricevuto le scuse di un rappresentante della FIFA e di un membro anziano del personale. In un video di poche ore fa, ilha denunciato che Grant sarebbe stato ucciso proprio perché tre settimane prima aveva cercato invano di entrare allo stadio in occasione della partita Usa-Galles, per poi essere temporaneamente arrestato. " Io sono gay ed è per questo motivo che aveva indossato la maglia arcobaleno ai mondiali - ha affermato - mio fratello stava bene di salute ma dopo quel gesto, vi prego ai aiutarmi". Wahl, che aveva lavorato per la famosa rivista Sports Illustrated come esperto di calcio, prima di entrare alla CBS Sports nel 2021, era sposato con la dottoressa Celine Gounder, specialista in malattie infettive apparsa più volte in televisione negli Stati Uniti durante la pandemia Covid-19.Ledel giornalista. Wahl stato curato all'interno dello stadio "per circa 20-25 minuti" prima di essere trasferito in ospedale, ha dichiarato alla CNN Keir Radnedge, editorialista di World Soccer Magazine. "Eravamo alla fine dei tempi supplementari della partita. All'improvviso, i colleghi alla mia sinistra hanno iniziato a chiedere assistenza medica. Era evidente che qualcuno stava molto male. Dato che le sedie sono mobili, le altre persone sono riuscite a spostarle, quindi è stato possibile creare un po' di spazio intorno a lui", ha continuato Radnedge, aggiungendo che l'équipe medica è arrivata "abbastanza rapidamente ed è stata in grado di prestare le cure nel miglior modo possibile". La US Soccer, nel comunicato ufficiale diffuso su Twitter, ha elogiato la passione del giornalista e la sua "fede nel" e ha condiviso le condoglianze con la moglie di Wahl, Celine Gounder, e i suoi cari. Wahl si occupava di calcio da più di vent'anni, aveva seguito 11 campionati mondiali - sei maschili e cinque femminili - ed è stato autore di diversi libri su questo sport.In un episodio del podcast "Futbol with Grant Wahl", pubblicato pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 9 dicembre, Grant Wahl aveva raccontato di. "Il mio corpo mi sta presentando il conto - aveva affermato il 48enne giornalista americano durante la puntata -. Tre settimane di poco sonno, stress e tanto lavoro possono farlo. Quello che eraè peggiorato dopo Usa-Olanda (del 3 dicembre, ndr) e la situazione si era fatta piuttosto grave in termini di. Mi sentivo piuttosto dolorante", ha spiegato al co-conduttore Chris Wittyngham nel corso dell'episodio. Si era anche fatto un tampone per il Covid, risultato negativo, e gli era stata diagnosticata una probabile bronchite. "Mi hanno prescritto un trattamento di antibiotici e uno sciroppo per la tosse e sto cominciando a sentirmi meglio, ma di nuovo: 'No bueno'", aveva concluso. Rafael Cores, un giornalista di Univision che lo ha visto accasciarsi accanto a lui quattro minuti prima della fine dei supplementari, ha raccontato che "stava lavorando al suo laptop e solo pochi minuti prima" avevano scherzato insieme.