Napoli, 280 euro al mese per 10 ore al giorno offerti a una commessa. Lei rifiuta e si sfoga su Tik Tok

Il botta e risposta e la denuncia: "Siete voi che non ci fate lavorare"

Il video che dà speranza ai giovani

Una vicenda che ha dell'incredibile quella successa a Napoli . Una commessa in un negozio avrebbe ricevuto uno " stipendio " (detto tra molte virgolette) diper. L'orario? Circaper un totale, a conti fatti, di più di. A denunciare la folle proposta di lavoro è una ragazza diche ha pubblicato sudi una conversazione che avrebbe avuto via chat con la titolare di un negozio di Napoli.La giovane di Napoli aveva risposto a un annuncio sui social per un lavoro da commessa in un negozio di abbigliamento . Dopo essere stata contatta in chat, alla giovane è stato chiesto se avesse già esperienze lavorative alle spalle e se fosse automunita. E fin qui nulla di strano. La conversazione si è scaldata quando la giovane ha voluto legittimamente sapere quali fossero gli orari e la retribuzione. La risposta è stata che dal lunedì al venerdì avrebbe dovuto lavorare dallee poi dalle, conil sabato dalle. Insomma, un bell’impegno. E lo stipendio? "". A settimana. Dunque. Poco più di un euro all’ora. Viste le premesse l’aspirante commessa ha deciso di troncare subito la conversazione ("grazie, ma non sono interessata. Buona serata") sentendosi rispondere: "". A quel punto la 22enne ha risposto a tono spiegando che gli orari non erano compatibili con la retribuzione offerta, tanto più considerando che nel prefestivo la giornata lavorativa sarebbe stata di. La titolare del negozio non si è scomposta e ha ribattuto: "Il sabato abbiamo più clienti, volevi anche che gli orari fossero come nel resto della settimana?". Nel video, pubblicato sui social, la ragazza spiega di aver già lavorato come commessa in passato per 200 euro a settimana, "ma non questa miseria". E che in ogni caso con quello stipendio un lavoratore non riuscirebbe neanche a pagarsi il pranzo e la benzina. "Non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare", dice. "".In un altro video, anche questo pubblicato sul suo profilo, la giovane, infine, si meraviglia delche hanno ottenuto: "Il mio video non è il primo in cui si parla di ragazzi che si sono trovati nella mia stessa situazione, ne parlano come se fosse una novità. Io personalmente ne ho visti parecchi di questi video, e come me anche milioni di persone". "Nei commenti - spiega - ci sono molte testimonianze di ragazzi ai quali, per le stesse ore di lavoro, avevano offerto anche molto meno". Poi conclude: "Alcuni mi hanno anche scritto per dirmi che dopo averlo visto hanno aperto gli occhi.".