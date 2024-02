Nella cucina più ambita d'Italia con la sindrome di Asperger: la sfida di Christian a MasterChef

La sindrome e la sfida di MasterChef

l'amore per la cucina: "è incominciato quando ero piccolo. Osservando mia madre cucinare ovviamente la mia passione per la mia passione per la cucina è cresciuta. La persona che mi incoraggia di più, infatti, è proprio mia madre", spiega il 20enne. Da lì a mettere letteralmente le mani in pasta il passo è stato breve. Oggi la cucina per lui rappresenta una vera costante, un modo per esprimere la sua essenza e la sua libertà. "In cucina mi ritengo una persona curiosa e anche coraggiosa, mi piace sperimentare cose che nessun altro ha mai fatto, cose che magari vanno addirittura contro la logica per alcuni". Sperimentare andando anche contro le logiche gastronomiche. L'esperimento è una parola che non fa parte, di solito, del vocabolario degli Asperger, ma che Passeri dimostra di aver fatto sua in modo incredibile. Basti pensare che fino all'ultimo, non era sicuro di inviare la sua candidatura. Poi ha inviato un video, ma, spiega, "non avrei mai immaginato che da quello sarei potuto arrivare fino a qua". Il coraggio di provarci è nato pensando a tutte le persone che, come lui, ogni giorno lottano contro i propri limiti. "Non è una mia colpa se sono nato così e di sicuro non è una cosa di cui vergognarsi", ha detto davanti agli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il live cooking e l'ingresso nella Masterclass 'undicesimo MasterChef italiano. Un trionfo personale, un'opportunità per fare dei sui limiti la sua più grande forza. Quello che, piano piano, puntata dopo puntata, prova dopo prova il giovane sta costruendo dentro il programma è il proprio percorso di vita: quelle barriere date dalla sua condizione, che all'inizio sembravano insuperabili si sono trasformate in mattoncini per costruire, passo dopo passo, la sua strada di successo. La mancanza di fiducia in se stesso, la difficoltà a stabilire un rapporto con gli altri, a gestire il tempo, la poca dimestichezza nell'affrontare situazioni sconosciute così come le proprie emozioni, turbolente sono ancora parte di lui. Ma invece di fermarlo, gli danno la forza per andare avanti. E, per il pubblico a casa, impossibile non appassionarsi a quel giovanissimo ragazzo che ha scelto di dimostrare che, anche con la sindrome di Asperger, nulla è impossibile. La sindrome di Asperger: casi e numeri

Vent'anni, due passioni e una... compagna di vita un po' atipica. Si potrebbe riassumere così il profilo di, concorrente dell'undicesima edizione del talent culinario più amato d'Italia,. Lo studente universitario piemontese di Bosconero, infatti, è "iscritto al corso di Ingegneria Chimica Alimentare di Torino, un connubio perfetto tra le mie due passioni:". Viene da una famiglia numerosa, mamma Elena e papà Dorino, i piccoli di casa, Miryam e Gioele, un cane, una tartaruga e un drago barbuto, il suo Safir. Ma tra i familiari del ventenne c'è anche qualcun altro. O meglio, altra. Christian ha la(ASD) considerato di tipo “altamente funzionale”.Quando aveva 8 anni, i genitori dell'aspirante chef lo hanno iscritto agli, per aiutarlo a socializzare: "A quel tempo avevo una grandecon i miei coetanei e non. Questa mia difficoltà è causata principalmente dalla mia Sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico che crea una certa difficoltà aoppure do l'impressione di", racconta Christian. Parlare con sconosciuti, anche bambini come lui, descrivere ciò che prova, le emozioni, i sentimenti, positivi o negativi che siano, per lui sono attività difficilissime, vere e proprie sfide. Che però ha sempre affrontato con coraggio, come dimostra la scelta di partecipare al talent cooking e mettersi in gioco nella cucina più famosa d'Italia. Anche solo la partecipazione del 20enne di Bosconero a MasterChef è una vittoria non solo per lui - che punta a diventare l'- ma per tutta la società italiana, che attraverso la sua storia, può scoprire qualcosa in più sulla Sindrome di Asperger.Nonostante la difficoltà nel dare anche un nome ad una condizione pressoché, questo disturbo dello spettro autistico è ben presente nel tessuto sociale. Da un rapporto del 2015 finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation sarebbero almeno. Nel nostro Paese sonoche soffrono della sindrome di Asperger e dell'Adhd, il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Ma solo 300mila casi vengono diagnosticati e curati: uno ogni cinque. Pensiamo ai tanti nomi famosi che sono notoriamente associati a questa sindrome: dalla giovane ambientalistaal fondatore di Facebook, fino al visionario CEO di Tesla. Scavando nei libri di storia si scopre però che ne soffriva il padre della teoria evoluzionistica, ma anche il pittore olandese, l'inventore del computere la due volte premio Nobel per la Fisica. Insomma, geni di oggi e di ieri, e c'è chi, quelli con disturbi dello spettro acustico, li chiama pazzi... Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo raccontato alcune straordinarie storie di persone affette da sindrome di Asperger, come quella della coach professionista Eleonora Pizzutti . La 45enne ha usato parole di grande ispirazione per descriversi: "Ho sfidato i miei limiti e i miei stessi pregiudizi, immaginando e realizzando nuovi scenari per una ragazzina che prima di ricevere la diagnosi e unire tutti i puntini si è". E noi non possiamo che ammirarla.Considerata in precedenza una condizione a sé, nel 2013 l’ultima edizione del libro standard che gli esperti di salute mentale utilizzano, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), ha cambiato il modo in cui è classificata. Oggi, infatti, la sindrome di Asperger non è tecnicamente più una diagnosi singolare, ma fa parte di una categoria più ampia chiamata appunto. Il termine che dà il nome alla sindrome e alla, che si festeggia ogni anno il, prende il nome da un importante pediatra austriaco chiamato Hans Asperger, che scrisse di bambini che mostravano segni su questa specifica condizione già nel 1944. Spesso considerata una forma ad alto funzionamento di autismo, in genere può causarenei bambini: le persone con l’Asperger possono avere un’intelligenza e abilità verbali superiori alla media ma, allo stesso tempo, trovare difficile esprimersi (anche le emozioni), avere difficoltà nel capire i segnali sociali e verbali o ad attenersi ad una routine rigida, possono avere un’attenzione ossessiva su un argomento o tendere eseguire sempre gli stessi gesti e a ripetere comportamenti.