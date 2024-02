Nuova frontiera della sostenibilità a 4 ruote, l’app di Aci che misura il ciclo vitale delle automobili

Green NCAP: si chiama così la nuova frontiera della. Una app che consente la, confrontando valori di inquinamento in relazione al loro paese, al mix energetico e all’utilizzo. Uno strumento rivolto ai consumatori attenti all’ambiente cui dunque viene fornito uno strumento agile e versatile che permette di valutare la sostenibilità del loro veicolo nel contesto in cui vivono e risoetto al loro utilizzo a lungo termine. Allo stesso tempo un supporto alla progettazione, all’industria e ai legislatori, per aumentare la consapevolezza ambientale globale sulle emissioni climalteranti e sull’energia del ciclo di vita necessaria per produrre auto verdi e sostenibili. Green NCAP, è stato realizzato da ACI come organismo indipendente e parallelo, ed ha il compito di valutare i nostri veicoli promuovendo lo sviluppo delle automobili pulite ed efficienti dal punto di vista energetico. Si va ad aggiungere agli altri strumenti già diffusi in Europa, dove, per mettere un commercio un’automobile bisogna già superare test di omologazione per dimostrare che le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi incombusti e particolato non superino valori critici, certificati da agenzie come l’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) che dal 1997 fornisce – assegnando stelle come quelle della Guida Michelin, ma da 0 a 5 - una valutazione neutrale della sicurezza passiva e attiva che le vetture testate offrono. Sappiamo che, ma Green NCAP valuta su scala decennale anche le auto non elettriche, considerando che, realisticamente, ancora nei prossimi anni, saranno venduti milioni di nuovi veicoli termici che rimarranno a lungo sulle nostre strade. La differenza rispetto agli altri sistemi di valutazione sta nel fatto che le pagelle di Green NCAP vengono stilate valutando i veicoli in condizioni di traffico reale, e non solo su test effettuati in officina. L’analisi LCA – “Life Cycle Assessment” (“Valutazione del ciclo di vita”) ha, infatti, sostituito l’approccio “Tank-to wheel” (“dal serbatoio alla ruota”), il quale faceva risultare le auto completamente elettriche (BEV) e, quindi, prive di emissioni allo scarico sempre più sostenibili rispetto a quelle alimentate a benzina o gasolio.Per misurare il veroe la sostenibilità di un veicolo, il metodo NCAP analizza l’intero ciclo di vita “dalla culla alla tomba”, prendendo in considerazione tutte le risorse e l’energia spesi per produrlo, utilizzarlo e smaltirlo. In pratica i risultati mostrano le emissioni totali stimate di gas serra e la domanda di energia primaria durante l’intero ciclo di vita del veicolo, che possono variare in modo significativo a seconda della modalità di produzione dell’energia elettrica, della tipologia di motore, del peso del veicolo e dello stile di guida del conducente . Nell’analisi comparativa si assume una vita utile del veicolo di 16 anni e un chilometraggio totale di 240.000 km. Tutte le valutazioni fanno riferimento alle attuali previsioni di produzione dell’energia elettrica (mix energetico medio dei 27 Stati membri dell’Unione Europea e del Regno Unito). In base ai primi test effettuati, le auto più ecologiche in circolazione sarebbero Hyundai Ioniq, Toyota Yaris Cross, DS 4 e , NIO ET7, Renault Mègane E-Tech Tesla Model 3. Qeust’ultima nel test autostradale, ha ottenuto il punteggio più alto di tutti i veicoli testati finora: 21,1 kWh/100 km. Per il resto: 10 su 10 nell’analisi Clean Air, 9.6 su 10 nell’Energy Efficiency e 9.8 su 10 nella Greenhouse Gas.