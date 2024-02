Oltre seimila i reati commessi a danno di minori in Italia, ben 1.332 i casi di violenza sessuale

, per il 64% ai danni di bambine e ragazze. Sono i numeri deicommessi a danno di minori in Italia nel 2021. Un record mai raggiunto, che porta per la prima volta nella storia questa casistica criminale a superare quota 6mila. E come se non bastasse, a orrore si aggiunge orrore, visto che a trainare il fenomeno sono i casi violenza sessuale , che registrano a loro volta un, arrivando a, con i giovani ed i giovanissimi che rappresentano oramai l’88% delle vittime.Nei confronti dei minori aumentano anche i reati in, ossia i maltrattamenti contro familiari e conviventi , che nel 2021 hanno colpito 2.501 giovani, al 54% di genere femminile. Mentre non si estingue, ed anzinel tempo, la piaga dei matrimoni forzati : nel 2021 un terzo delle 20 vittime era minorenne , in particolare il 6% aveva meno di 14 anni e il 27% tra 14 e 17 anni, secondo l’analisi del citato Servizio interforze. In questo caso le vittime sono per l’85% di genere femminile e per il 64% di origine straniera, mentre il 71% degli autori noti è maschio. I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale sono stati resi noti dallanel Dossier Indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2022 in occasione della(11 ottobre).Più in dettaglio, il 2021 ha fatto registrare un balzo drammatico dell’8% dei reati a danno di minori rispetto all’anno precedente, ovvero 2020 (5.789 casi) e dell’89% dal 2004 (3.311 casi). In tutti iconsiderati, la prevalenza delle vittime è largamente di genere femminile. Fra questi le fattispecie che registrano la percentuale più alta di vittimesono la violenza sessuale aggravata (per cui si registra una percentuale dell’88% di vittime femmine) e la violenza sessuale (per cui le vittime di genere femminile sono l’87%). Ed è così anche per gli(83%) la detenzione di(82%) la corruzione di minore (76%) la prostituzione minorile (67%) e per la pornografia minorile (69%). Si tratta di dati assolutamente in linea del resto con quelli delle Nazioni Unite, secondo cuinel mondo (736 milioni) ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita da un uomo, mentre 15 milioni di ragazze fra i 15 e 19 anni hanno subitocontro la propria volontà dal partner."Nel 2021 si assiste, per quasi tutti i reati analizzati, a un incremento dal 2020, anno tuttavia particolare perché segnato dalle restrizioni legate alla pandemia. Dai dati emerge un fenomeno non marginale e molto grave per le conseguenze sullo sviluppo psico-fisico delle vittime", ha dichiarato nel rapporto di Terre des Hommes, direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Facendo riferimento alle "protratte nel tempo", ha sottolineato inoltre "la necessità di prevenire e contrastare i reati, nonché dell’azione sinergica di tutti gli attori, istituzionali e non, a sostegno delle vittime". Per, direttore generale di Terre des Hommes è invece “fondamentale lavorare sullaper far emergere gli episodi di. Tuttavia, dobbiamo anche concentrare il nostro impegno su informazione e sensibilizzazione perché, non dobbiamo dimenticarlo, le radici della violenza di genere rimangono soprattutto. In questo Terre des Hommes c’è e ci sarà, in un lavoro di squadra con le Forze di polizia, il mondo della scuola e dello sport, con gli ospedali e un network sempre più ampio di associazioni e enti locali.”