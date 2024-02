Omicidio Willy Monteiro, giustizia è fatta: ergastolo per i fratelli Bianchi

"Nessun intento violento": la difesa dell'avvocato

Le reazioni dopo la sentenza

"Vogliono trasformarlo in un mostro"

. I giudici dellahanno deciso sul caso riguardante l' omicidio di Willy Monteiro Duarte , avvenuto nel settembre del 2020. I pm avevano chiesto la pena massima per iperLa sentenza è finalmente arrivata.Sono invecedi carcere per, i due coimputati, insieme ai fratelli Bianchi, nel processo tenuto a Frosinone per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro, vicino Roma. "Dissento dalla tesi della Procura. I fratelli Bianchi, quando sono scesi dall'auto non hanno avuto. Non c'è stato nessun calcio frontale,. Marco Bianchi si è subito preso le sue responsabilità dicendo di averlo colpito al fianco. Gabriele non ha mai colpito Willy". Lo ha detto l', difensore dei fratelli Bianchi nelle repliche davanti ai giudici della Corte d'Assise di Frosinone che dovrà decidere sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte."In aula, durante la lettura del verdetto da parte dei giudici, sono scoppiati applausi scroscianti.ha commentato con i propri legali, Vincenzo Galassi e Domenico Marzi, la decisione di condanna per i quattro di Artena: "in linea con le conclusioni del pm che legge le pagine processuali con un rigore assoluto e anche un riconoscimento di qualità per quanto riguarda l'attività investigativa iniziale delle forze dell'ordine", hanno detto i due legali. "È quello che speravamo in relazione al lavoro svolto, ma sappiamo che il giudizio poi si presta a delle variabili e il fatto aveva un contesto e delle sfumature che potevano dare adito a una diversa valutazione". Lo afferma ildi Velletri,, commentando la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Frosinone. "Tuttavia le prove che avevamo prodotto erano, a nostro avviso, assolutamente sufficienti e più che fondate per chiedere quello che abbiamo chiesto", ha concluso.Inla situazione non è migliore rispetto a quella dell'visto che ieri Ohio , sono stati coinvolti in unache ha ucciso unil cui corpo è stato trovato con circadopo essere fuggito da una fermata del traffico. La polizia per giustificarsi ha riprodotto piùin una conferenza stampa, dove in uno dei quali mostrava unopartito dall'auto guidata da. Il 25ennedopo che gli agenti hanno tentato di fermarlo per una lieve violazione del codice stradale. Ieri, l'della famiglia Walker,, ha detto ai giornalisti di essere "" per l'accusa della polizia secondo cui Walker avrebbe sparato agli agenti dalla sua auto, aggiungendo che non c'era giustificazione per la sua morte violenta. "", ha detto DiCello. Successivamente lo stesso avvocato ha esortato il pubblico a esserecontro l'omicidio di Walker, aggiungendo che era desiderio della famiglia evitare ulteriori violenze. La sparatoria è stata l'ultima di una serie di omicidi di uomini e donne neri da parte delle forze dell'ordine negli Stati Uniti che i critici ritengono, incluso l'omicidio dia Minneapolis che ha acceso proteste globali contro la brutalità della polizia e l'ingiustizia razziale.