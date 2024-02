Omofobia punibile con il carcere: lo stabilisce l'Alta Corte del Brasile

Pari tutela di legge: omofobia punita col carcere

Nello Stato i discorsi d'odio sono infatti punibili con pene detentive da due a cinque anni.

È una "Vittoria contro la LGBT-fobia", ha scritto sui social la deputata transgender Erika Hilton.

I crimini d'odio contro la comunità Lgbtq+

più di 242, invece, secondo il Grupo Gay da Bahia , u

no dei più alti tassi

di morti violente al mondo.

214

milioni di abitanti, è il più letale al mondo per le persone transgender, secondo l'organizzazione Transgender Europe, con 1.741 persone trans assassinate dal 2008 al 2022.

Uganda: primi 4 arresti per omosessualità

La Corte Suprema del Brasile ha stabilito che glid'ora in poi potranno essere. La sentenza, emessa martedì 22 agosto, dopo il voto favorevole (9 sì e un no) è stata applaudita dai sostenitori e dagli attivisti per i diritti, visto il dilagare nel Paese Sudamericano della violenza contro la comunità Lgbtq+. Migliaia di cittadini, euforici dopo l'annuncio, sui social media hanno espresso la loro gioia per quella che ritengono una conquista di civiltà.Una decisione storica, che pone i discorsi d'odio contro le persone omosessuali, lesbiche, trans*, bisex sullo stesso piano legale delle frasi razziste , che in Brasile erano già punibili con il carcere. Il giudice Edson Fachin, principale magistrato nel caso, ha dichiarato che la sentenza è un "" per dare ai cittadini Lgbtq+ pari tutela dalla legge. Lo stesso tribunale aveva stabilito, già nel 2019, che l'omofobia è un reato, ma la sentenza precedente si riferiva solo agli insulti contro la comunità arcobaleno in generale e non ai singoli individui.L'Associazione brasiliana di lesbiche, gay, bisessuali, 'travestiti', transgender e intersessuali ( Abglt ) ha intentato la causa perché venissero ulteriormente estese le tutele legali e ora esulta definendo la decisione "un risultato storico per la nostra comunità".L'anno scorso i gruppi per i diritti hanno registratodi appartenenti alla comunità nel Paese,Il Brasile, che conta"Dobbiamo festeggiare, sì! È una vittoria contro la LGBTfobia", ha detto un utente sui social commentando la sentenza, mentre un altro ha aggiunto: "Ho vissuto finora per assistere a una decisione del genere. Il nostro popolo non si ferma".Un terzo lo ritiene "Un risultato importante" ma anche ". La Corte Suprema ha dovuto equiparare la LGBTfobia agli insulti razziali/razzismo perché il Congresso si rifiuta di legiferare su questo argomento. La legge brasiliana semplicemente non punisce direttamente gli LBGTfobici!!!".Se il Brasile fa un passo avanti nel contrasto alla violenza sulla comunità arcobaleno, dall'altra parte del mondo, in Uganda , lunedì la polizia haper presuntain seguito a un raid in un centro massaggi. Gli arresti arrivano tre mesi dopo l'introduzione di una legge fortemente repressiva contro le persone Lgbtq+ che ha scatenato una dura reazione internazionale. Le autorità di polizia hanno dichiarato che, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, sono stati presi in custodia sabato nel distretto orientale di Buikwe. "L'operazione è stata condotta a seguito di una soffiata da parte di una informatrice del servizio di sicurezza della zona, secondo la quale nel salone di massaggi si stavano compiendo atti omosessuali", ha dichiarato la portavoce della polizia Hellen Butoto.