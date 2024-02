Paola Turci e Francesca Pascale, il (non) matrimonio da favola e luna di miele negli States

Un matrimonio da favola ma al tempo stesso un non matrimonio per la legge italiana. E' quello andato in scena il 2 luglio in Toscana tra la cantante, ex compagna di Silvio Berlusconi che, si mormora abbia regalato dei gioielli alle spose. Le due donne si sono dettedavanti a pochi intimi amici nel palazzo comunale di Montalcino, conosciuto come Palazzo dei Priori, al termine di unapresieduta dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Ora una 'Luna di miele' in America per la coppia Paola Turci-Francesca Pascale , come scrive. La cantautrice e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi partiranno nelle prossime ore per gli States, dove rimarranno una quindicina di giorni per una vacanza in una località top secret. Dopo l’unione civile al municipio di Montalcino, celebrata dal sindaco Silvio Franceschelli, e la festa al resort La Velona, che nel 2003 fu sul punto di essere acquistato da Silvio Berlusconi, la coppia prenderà un volo per gli Stati Uniti per tornare in Italia rilassata e pronta a rituffarsi nei tanti impegni. La festa nel meraviglioso castello è durata sino alle 4 del mattino, tra balli, canti, ottimi piatti e calici di Brunello. Tra gli invitati, anche Andrea Francini, sindaco di Trequanda, dove la Pascale ha da alcuni anni una proprietà, il noto produttore e autore, Diego Calvetti, che ha uno studio musicale nella campagna di San Gimignano, e la cantautrice senese, di cui è uscito in questi giorni l’album di esordio,. “" commenta via social la Pascale, "" scrive la cantante su Instagram, pubblicando una bellissima foto di coppia, che le ritrae sorridenti, felici, innamorate. Nel 'day after' la cerimonia, le due spose hanno continuano a condividere sui social una serie di scatti relativi allaal Castello di Velona, in Val d'Orcia ricevendo tanti complimenti ( e qualche insulto come era avvenuto alla vigilia del matrimonio). "Una marea di gioia e di affetto. Grazie" è il commento della cantante di "Fatti bella per te".Tanti gli amici e colleghi che hanno espresso felicità per l'evento: da("Auguri e buona vita insieme") ache, rivolgendosi alla Turci, scrive: "Auguri sister", passando per la parlamentareche alla Pascale dice: "Auguri di cuore amica mia, ti meriti tanta felicità". Tra gli auguri social anche il tweet di, ministro per le Pari opportunità e Famiglia: "Cara Paola, a te e a Francesca auguri di ogni felicità". Tutti i messaggi sono pieni di cuori e del non casuale simbolo dell'i cui colori, da sempre, simboleggiano l'orgoglio gay e i diritti gay. La cantante e l'ex compagna del Cavaliere, per coronare il loro amore, infatti, hanno scelto una data non casuale: il 2 luglio, il giorno del Milano Pride , la sfilata arcobaleno che celebra i diritti LGBTQIA+. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta in tal senso dalle spose, ma non è difficile leggere un messaggio nella decisione di far coincidere un momento così importante delle proprie vite con un momento altrettanto importante per chi, al di là di qualunque tipo di condizionamento. Fino a pochi giorni fa, Paola e Francesca hanno volutamente vissuto inquesto amore che è diventato di dominio pubblico nell’agosto del 2020 quando il settimanale “Oggi” pubblicò le foto di un loro bacio scambiato a bordo di uno yacht nel mare del Cilento. E hanno scelto di coronare questo amore in, con una meravigliosa unione civile. Aspettando il matrimonio egualitario . Perché nonostante l'utilizzo improprio della parola 'nozze', in Italia ancora il matrimonio egualitario - quello in cui le coppie omosessuali possono sposarsi e la loro unione viene riconosciuta al pari di quella tra persone eterosessuali di fronte alla legge - non esiste. Ci sono le cosiddette, ovvero tutte quelle forme di convivenza, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale lo Stato italiano riconosce uno status giuridico analogo, diciamo così, a quello conferito dal matrimonio. E, quindi, Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite civilmente. Stessa cosa per il giornalistache all'inizio di giugno 2022 ha ' sposato ' l'avvocato Riccardo Mannino, suo compagno da oltre 15 anni. Altra unione civile vip è quella tra la showgirle l'attivista Imma Battaglia: a maggio 2019 dopo circa nove anni di love story, prima tenuta nascosta poi resa pubblica. Unione civile anche per l'ex presidente della Pugliae il suo compagno Eddy Testa: la cerimonia nel 2017 dopo tredici anni di legame.