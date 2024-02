Pride di Roma, sfilano in 900mila: "Siamo tornati a fare rumore". Elodie madrina in fucsia

Dopo due anni di silenzio piazza della Repubblica a Roma si è tinta ancora una volta con i colori dell’arcobaleno per ilCirca 900mila persone secondo gli organizzatori le persone che oggi 11 giugno si sono radunate per partecipare al Pride di Roma e sfilare per le strade della Capitale unite dalle parole ‘Peace & Love’ per chiedere la piena uguaglianza di diritti. Bellissima e fasciata in un abito fucsia, Elodie chiamata a fare da madrina all’edizione 2022 del Roma Pride, ha marciato alla testa del corteo accanto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La cantante teneva il lungo striscione con sopra riportato lo slogan della manifestazione: “Torniamo a fare Rumore” partecipando così alla festa di colori e musica per affermare i diritti civili, come patrimonio comune e non solo di una parte.“Essere qui è doveroso. Roma deve essere in prima fila per i diritti e contro ogni discriminazione. Noi ci siamo”. Così il sindaco di Roma, sabato 11 giugno al Pride dopo 5 anni di assenza di un primo cittadino alla parata arcobaleno. “Madrid intitolerà una piazza a Raffaella Carrà. Se lo fa Madrid, perché non lo può fare anche Roma?”. Questa la richiesta fatta da Vladimir Luxuria al sindaco di Roma Roberto Gualtieri arrivato al Pride. “Cosa mi ha risposto? Che ci stanno pensando”, ha detto Luxuria che poi ha aggiunto: “Sarebbe bello avere una risposta entro il 18 giugno, giorno del compleanno di Raffaella Carrà”.“Anche quest`anno, un`immensa folla colora le strade di Roma chiedendo eguaglianza, libertà e diritti. Sono certa che queste voci arriveranno fin dentro i palazzi, smuovendo le coscienze di chi ancora crede di poter imprigionare l`Italia in un passato di oscurantismo, discriminazione, odio”. Lo ha dichiarato la senatrice del Pd Monica Cirinnà , responsabile dei Diritti del Pd, in testa al corteo del Gay Pride 2022 nella Capitale, guidando la folta delegazione presente composta fra gli altri dai parlamentari romani Andrea Casu e Matteo Orfini. “C`è un paese giovane e sorridente che chiede di essere visto e ascoltato”.Da Piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali: il centro della Capitale si tinge con i colori dell’arcobaleno. ‘Torniamo a fare rumore’ è lo slogan della manifestazione che ha invaso il centro della Capitale, scelto in onore all’icona Lgbtq+,, scomparsa nel luglio scorso. Un motto quello scelto soprattutto rilanciare la battaglia per avere piena uguaglianza di diritti. Dopo due anni di pandemia torna un Pride, più colorato che mai e ad aprire il corteo sono le istituzioni cittadine. Al fianco del Circolo Mario Mieli e agli organizzatori, a tenere lo striscione in prima fila, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tanti gli striscioni comparsi nel corteo festante che si è snodato per le vie del centro di Roma anche quello con su scritto “Insieme da 32 anni“ mentre più in là compariva “La pignatta dei diritti“. La parte del leone l’ha fatta il carro con le drag queen intitolato’. Il corteo ha anche applaudito una sposa che è passata accanto ai manifestanti.Quindici i carri della sfilata: Circolo Mario Mieli, Mucca assassina, famiglie arcobaleno, comunità ebraica Lgbt+, solo per citarne alcuni. Anche diversi politici presenti, tra gli altri, per il Pd Monica Cirinnà, Laura Boldrini, Filippo Sensi e Matteo Orfini. E poi il leader di Azione Carlo Calenda e il deputato di Forza Italia, Elio Vito. La regina del Pride romano è stata Elodie, madrina della manifestazione di sabato, che ha animato la sfilata con le sue canzoni e arrivata sul carro vicino al Colosseo ha fatto ballare i presenti con il suo singolo ‘Bagno a mezzanotte’. “Sono molto molto felice, ed è importante manifestare e ricordare che dove c’è l’amore c’è la normalità e la verità soprattutto", ha detto.Da chi dei diritti ha fatto la cifra delle sue battaglie politiche arriva forte il richiamo per la manifestazione di oggi: “Dove marcia il Pride scoppia la pace“, ha detto la leader di +Europa, Emma Bonino , sui suoi canali social. Un pride che è risultato un successo, non solo Roma. I colori dell’arcobaleno hanno animato ianche il capoluogo ligure. Migliaia le persone, tantissimi giovani e ragazzi, in piazza a Genova, con il corteo aperto dal carro intitolato »offensivi e divisivi«. Abiti sgargianti, make up e acconciature da notare, tanti striscioni, cartelli - “we are all a little bit gay“ -, cori e tanta musica. In piazza con tanti giovanissimi anche genitori e famiglie con bambini. Il mese del Pride fa così sentire la sua voce anche se a Roma la giornata era iniziata con una contestazione: il movimento politico cattolico Militia Christi e il movimento nazionale della Rete dei patrioti hanno affisso all’alba manifesti contro “il triste evento“ lungo il percorso del corteo. A favore del Pride si è invece schierata l’ambasciata Usa presso la Santa Sede: “Love si love“, “l’amore è amore“: ha scritto in un tweet sostenendo “la parità di diritti per tutti“ e postando anche foto della loro partecipazione all’evento nella Capitale. La parata è finita ma la marea arcobaleno è tornata a fare rumore.