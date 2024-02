Pride, tutte le bandiere dell'orgoglio Lgbt+: il loro significato colore per colore

il

Simbolo di uguaglianza, appartenenza e solidarietà all'interno della comunità, la versione originale ha subito nei decenni varie revisioni, diventando via via più inclusiva. Nel 2017, ad esempio, dopo i numerosi episodi di razzismo nei confronti della comunità nera di Philadelphia (Stati Uniti) il municipio decise di aggiungere due strisce di colore nero e marrone, per rappresentare anche le persone Lgbt+ afro-americane che subivano una violenta discriminazione. L'ultima revisione, realizzata da Valentino Vecchietti – membro dell'Intersex Equality Rights UK – nel 2021, è intitolata Progress Intersex-Inclusive e come dice il nome stesso è stata realizzata per includere più soggettività Lgbtq+ possibili, senza escludere alcuna minoranza. Oltre a i classici sei colori arcobaleno e quelli della comunità nera, si trovano i colori della bandiera trans*(rosa, bianco e azzurro) e i simboli dell'orgoglio intersessuale (il triangolo giallo con cerchio viola, intesi come colori neutri)

Bandiera Transgender

Ogni espressione di genere o orientamento, nel corso degli anni, ha assunto dei simboli specifici di riconoscimento, che ne incarnassero i valori identitari. Ecco dunque che la bandiera dell’– tra i primi nelle rivendicazioni per i diritti alla base del Pride –, in due versioni, quella di(Arancione scuro: non conformità di genere, Arancione: indipendenza, Arancione chiaro: comunità, Bianco: sorellanza, Rosa: serenità e pace, Rosa antico: amore e sesso, Rosa scuro: femminilità) e quella(una delle prime bandiere a strisce realizzate per dare un simbolo alla comunità lesbica. La versione originale prevedeva anche uno stampo di rossetto con bacio in alto a sinistra, ma questa versione non è mai stata del tutto accettata) nel 2018 li ha ridotti aper la femminilità trasgressiva,per la Comunità,per la Non conformità di genere,per la Libertà eper l'Amore).La bandiera dell'orgoglioè nata invece nel 1998 dal disegnatorecon l'intenzione di dare un simbolo alla comunità. La bandiera è costituita da tre colori: in alto il, che simboleggia l'; in basso il, che rappresenta l'; in centro il, che rappresentaorientamenti. I primi due rappresentavano, secondo uno stereotipo ormai radicato, il maschio e la femmina, che fondendosi nel mezzo diventa lavanda. Michael Page si ispirò al vecchio simbolo della bisessualità chiamato “biangles” ovvero due triangoli, un rosa e un blu, che incrociandosi si trasformano in lavanda.

Colori tenui ma istanze fondamentali quelle espresse attraverso la bandiera che identifica le persone transgender. Creata da Monica Helms, una donna transessuale, nel 1999, fu usata per la prima volta durante il Pride di Phoenix. Questo il significato delle cinque bande che la contraddistinguono:

Azzurro , rappresenta il colore tradizionalmente associato al genere maschile

, rappresenta il colore tradizionalmente associato al genere maschile Rosa , rappresenta il colore tradizionalmente associato al genere femminile

, rappresenta il colore tradizionalmente associato al genere femminile Bianco, rappresenta il culmine dei due colori, quindi le persone in transizione+

Il bianco è proprio il simbolo principale perché rappresenta l’identità trans e tutto il suo spettro, tutte le persone transgender, chi sta effettuando una transizione, chi ha un genere neutro, nessun genere, intersex ecc.

Bandiera Pansessuale

rosa

blu

giallo

Bandiera Asessuale

creata nel 2010 ispirandosi al logo dell’organizzazione Asexual Visibility and Education Network, rappresenta diverse identità: graysessualità (attrazione rara o solo in determinate circostanze) e demisessuali (attrazione sessuale dopo aver instaurato un rapporto emotivo). Le strisce sono di colore nero (asessualità), grigio (graysessualità), bianco (l'allosessualità, l'attrazione sessuale verso uno o più generi) e viola (simboleggia la comunità).

Il drappofu creata nel 2010 per rappresentare tutt* coloro che sono attratt* da persone indipendentemente dal loro genere, perché l'orientamento sessualein alcun modo. Anche in questo caso i colori sono 3 e rappresentano dei simboli precisi: ile ilindicano l'attrazione rispettivamente verso le persone che si identificano come donne e verso quelli che si identificano come uomini. In mezzo ila rappresentare l'attrazione tutte le persone non binarie e generi non specificati.Infine, per dar conto dei simboli di quelle che sono le principali identità, espressioni di genere e orientamenti sessuali (anche se, ribadiamo, queste sono numerose, in continua evoluzione e scoperta, non scatole chiuse ma libere soggettività) anche le persone asessuali, ovvero coloro che non provano attrazione sessuale. L' asessualità è un'orientamento sessuale caratterizzato dall'attrazione sessuale verso nessun genere. La bandiera,