Primo maggio: in Italia il lavoro non è ancora affare per giovani

Il lavoro in Italia non è un fatto per giovani

Neet: chi sono e dove si trovano

Un quadro preoccupante. Ma quali sono le cause?

Tempo determinato, indeterminato e part time

Il grido d’allarme lo aveva lanciato l’Ocse nel gennaio 2021, quando il tasso diin Italia aveva raggiunto il. Nel novembre del 2022 il dato era calato di dieci punti, arrivando al 23%. Di contro erano aumentati glie quelli che non cercano lavoro: il 34,5%. E oggi, nella ricorrenza dedicata appunto a tutti i lavoratori, il Primo Maggio , la situazione non appare certo migliorata.In particolare il nostro Paese detiene il triste(Not in education, employment or training), quello cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, ma che neppure cercano attivamente un impiego. Secondo i dati Eurispes , in Italia sono il, a fronte del 18,6% della Spagna, del 19% della Bulgaria e del 21% della Grecia. Per trovare percentuali peggiori alle nostre si deve uscire dall'Europa. Sono solo tre i Paesi dove i Neet sono in numero maggiore rispetto all'Italia: Turchia (33,6%), Montenegro (28,6%), Macedonia (27,6%).Il rapporto Eurispes pone l'accento sul fatto che la situazione sia in gran parte dovuta alla, che avrebbe scavato un solco tra le varie generazioni . Non solo: il divario è anche di genere geografico . Dei, ben 1,7 milioni sono infatti donne . Mentre la maggior parte dei giovani senza lavoro si concentra al sud: Sicilia (30,3%), Calabria (28,4%), Campania (27,3%), Puglia (23,6%), Sardegna (21,8%), Molise (20,3%). Senza contare la "fuga dei cervelli", con numeri crescenti anno dopo anno: erano più di 50mila i ragazzi (15-34 anni) andati via soltanto nel 2019, alla vigilia della pandemia, secondo dati del Rapporto Migrantes sugli "Italiani nel mondo".E certamente a lenire questo quadro non servono lein cui il lavoro è soprattutto. Tra queste al primo posto, ovviamente, gli atleti (hanno meno di 40 anni nel 98% dei casi), seguiti dai tecnici del web (76%) e dal personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali (74%). Al quarto posto si posizionano i bagnini (70%) e al quinto i camerieri (67%).Secondo gli esperti, innanzitutto un; e poi il fatto che pochi hanno competenze tecniche o quelle che hanno sono sbagliate, anche perché i programmi scolastici e universitari non possono cambiare alla stessa velocità delle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, sociali ed economiche. E poi ci sono le condizioni stesse del mercato del lavoro in Italia, che sono decisamente. Qualora occupati, infatti,dei 50enni, 11.456 euro lordi se maschi e 8.063 se femmine tra i 20 e i 24 anni in media.Visto che la massima parte delle occasioni lavorative loro offerte sono soprattutto stage, tirocini, e lavori temporanei di poche ore o stagionali. In generale, nel nostro Paese ildegli occupati di 15-29 anni lavora con un. Mentre la probabilità di un giovane in età 25-39 anni di passare da un contratto a termine a un contratto a tempo indeterminato è molto bassa: solo 7%, contro una probabilità più che tripla in Danimarca, Portogallo e Ungheria, e più che doppia in Bulgaria, Svezia, Spagna e Finlandia. Ovviamente il lavoro part-time non è necessariamente un male quando è volontario e i dati mostrano che anche tra i ragazzi italiani la quota di occupati a tempo parziale è sostanzialmente in linea con la media europea (23,8% contro 22,6%).Ma se consideriamo la sola, ecco che il nostro Paese si posiziona nettamente al primo posto della graduatoria, e la distanza rispetto alla media europea aumenta a dismisura: 78,3% in Italia contro il 25,7% della media EU27. Anche in questo caso passare da un part time a un full time è spesso uno scoglio difficile da superare: solo il 7% in Italia ci riesce, contro una probabilità più che tripla in Danimarca, Portogallo e Ungheria, e più che doppia in Bulgaria, Svezia, Spagna, Finlandia e Belgio. Va ancor peggio per ie le. In Italia attualmente solo il 14% dei dirigenti ha meno di quarant’anni, contro il 31% della media europea. I nostri giovani manager sono meno della metà rispetto a quelli della Francia, dell’Austria, del Belgio, dell’Irlanda della Grecia e dei Paesi Bassi.