Prospettive globali sulle disuguaglianze: di chi ci preoccupiamo e quanto ci interessano?

Chi viene maggiormente discriminato?

Parliamo di generazioni

Uomini e donne: su pianeti diversi

Razzismo: sotto i riflettori o in ombra?

La conoscenza apre lo sguardo

A che punto siamo con la lotta alle disuguaglianze?

Le disuguaglianze sono una realtà sempre più evidente nelle società contemporanee. Rappresentano una disparità significativa nelle opportunità, risorse e diritti tra individui e gruppi. Il problema delle disuguaglianze è una questione di grande rilevanza sociale ed economica, che richiede un'attenzione particolare. L', il nuovo studio condotto dain 33 Paesi, indaga il modo in cui le persone percepiscono le disuguaglianze, le discriminazioni subite da diversi gruppi, come valutano i progressi compiuti e chi pensano dovrebbe essere responsabile per rendere la società più giusta.In media neipresi in esame, ildelle persone considera le disuguaglianze unada affrontare (la stessa percentuale la registriamo anche in Italia).Tra i gruppi considerati più discriminati, le persone con disabilità fisica sono indicate come quelli che subiscono la discriminazione più grande. A seguire troviamo donne, persone affette da disturbi mentali e persone appartenenti alla comunità Lgbt+ . In Italia, sono lee le persone appartenenti alle minoranze sessuali quelle indicate come le più discriminate, seguite da persone con disabilità fisica e immigrati.Dall’ Ipsos Equalities Index emerge (ma forse non è una sorpresa) che la GenZ (che comprende i nati tra il 1996 e il 2012), è la generazione più sensibile alle disuguaglianze rispetto alle altre. Nello specifico, però, ogni generazione successiva ha maggiori probabilità di considerare le disuguaglianze un problema importante nel proprio Paese rispetto alla precedente. I(definiti qui come le persone nate tra il 1945 e il 1965) sono l'unica generazione in cui la maggioranza assoluta non le vede come un problema molto serio da affrontare. Se confrontate con le generazioni precedenti, per i più giovani sta venendo meno l’idea del “se vuoi puoi”: sono sempre più scettici riguardo l'idea di vivere in una società meritocratica e sono più propensi a credere che i fattori strutturali (cioè le cose che sfuggono dal proprio controllo diretto) siano più importanti nel determinare il successo che avranno nella vita.Laè anche più propensa a credere che una società veramente giusta sia quella che si basa sul principio di equità, piuttosto che su quello di uguaglianza. Infatti, mentre l'uguaglianza significa fornire lo stesso a tutti, l'equità significa riconoscere che non tutti partiamo dallo stesso punto e dobbiamo riconoscere e apportare modifiche agli squilibri. A queste tendenze generali ci sono alcune eccezioni degne di nota che riguardano l'ageismo e il genere. La prima vede i più giovani meno inclini a considerare gli anziani come un gruppo discriminato. In particolare, la GenZ è l'unica generazione a pensare che. La seconda eccezione riguarda la parità di genere . Abbiamo scoperto che i più giovani sono meno propensi a credere che. Questo è un segnale che integra alcune delle scoperte fatte nel nostro sondaggio svolto in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che conferma la crescente sensazione tra i più giovani che gli uomini siano trattati ingiustamente. Anche se a pensarlo è solo una piccola minoranza (la pensa così solo l'8% della GenZ), c'è una chiara tendenza se guardiamo alle varie generazioni: i Baby Boomers, ad esempio, hanno solo la metà delle probabilità di avere questa opinione (4%).In generale, se confrontiamo le opinioni dellecon quelle degli uomini notiamo che le prime sono più sensibili ai temi relativi alle disuguaglianze. In particolare, indicano le persone con disabilità, neurodiversità, problemi di salute mentale e coloro che si identificano come Lgbt+, come i gruppi più discriminati. Mentre quando parliamo di razzismo e xenofobia, di ageismo, pregiudizio religioso non c'è alcuna differenza significativa nel modo in cui uomini e donne vedono questi problemi.La lunga impronta lasciata dalleè molto chiara nei nostri dati: i Paesi in cui sono state sfollate popolazioni indigene significative (come la Nuova Zelanda, il Perù, il Brasile e il Sudafrica), quelli con una storia di schiavitù razziale e/o di discriminazione legalizzata su base razziale (come gli Stati Uniti, il Sudafrica e il Brasile) e quelli con un alto grado di diversità etnica (come l'Indonesia e i Paesi Bassi) tendono a essere più sensibili a questo tema. Al contrario, i Paesi più omogenei dal punto di vista etnico (come il Giappone e la Corea del Sud) sono molto più tranquilli al riguardo.A prima vista, uno dei risultati più sorprendenti è quello che vede le personecome quellealla questione delle disuguaglianze. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non solo sono più propensi a riconoscere il problema, ma sono anche coloro che dichiarano che si dovrebbe fare di più per combatterle. Le persone più abbienti sono anche più propense nel pensare che sia giusto garantire che ogni individuo abbia un accesso equo alle risorse e alle opportunità necessarie per raggiungere risultati simili.In generale tutti i Paesi oggetto dell’indagine (tranne che in Polonia) sono concordi nel dichiarare cheper colmare le disuguaglianze. Questo “molto altro” ovviamente varia da Paese a Paese. I Paesi che hanno fatto molto in tema di parità di genere, diritti Lgbt+ e che fanno i conti con le storiche ingiustizie razziali sono anche quelli in cui abbiamo riscontrato la sensazione più marcata che qualche progresso si sia fatto. Guardando alla responsabilità di attenuare o risolvere le disuguaglianze nella propria società, uno dei risultati più chiari e crudi è stata la convinzione diffusa e forte che ilper risolvere questi problemi. È stata la risposta più comune in tutti i Paesi e spesso con un margine molto ampio (66% come media globale). Al contrario, ben poca importanza viene data ai comportamenti individuali: le persone ritengono che i propri sforzi siano insufficienti a rendere la società più equa e giusta.