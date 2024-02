Regno Unito, il 41% dei lavoratori neri e di etnia minoritaria vittima di razzismo sul lavoro

Tra i lavoratori giovani, i numeri sono ancora più preoccupanti. Circa il 52% dei lavoratori, di età compresa tra 25 e 34 anni, ha riferito di aver sofferto di razzismo, mentre il 58% di età compresa tra 18 e 24 anni ha detto lo stesso.

"Questo rapporto solleva il tema del razzismo nei luoghi di lavoro del Regno Unito. Fa luce sull'enorme problema di discriminazione strutturale e istituzionale che i lavoratori neri o minoritari devono affrontare. Molti ci hanno detto di aver subito bullismo di genere razzista, molestie o peggio. E in modo allarmante, la stragrande maggioranza non lo ha segnalato al proprio datore di lavoro", ha detto la segretaria generale del TUC, centro nazionale dei sindacati, Frances O'Grady.

In risposta al rapporto, Matthew Percival, il direttore per le competenze e l'inclusione della Confederation of British Industry, ha affermato che "i dati mostrano che c'è ancora tanta strada da fare per affrontare l'uguaglianza razziale ed etnica in tutta la società. Le aziende devono fare tutto il possibile per costruire un posto di lavoro inclusivo e affrontare la discriminazione".