Rihanna aspetta il secondo figlio: prima donna a esibirsi incinta nell'halftime show del Super Bowl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Feminist (@feminist)

Tutte le prime volte del Super Bowl 2023

ell'area metropolitana di Phoenix , dove

nel 2015 una media di 114 milioni di persone guardò i New England Patriots di Tom Brady rimontare e portarsi a casa il trofeo contro i

Seattle Seahawks.

aspetta il suo. È ancora una volta lei il diamante più scintillante della serata, she was as bright as a diamond. La 34enne è stata l’assoluta star del, nella notte del 12 febbraio: quando è salita sul palco dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, vestita da capo a piedi di rosso acceso, ha rivelato il pancione , diventando così. L’incontro tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles si è chiuso con la vittoria dei primi per 38-35, in una serata dalle tante prime volte storiche, non ultima quella dell’ attesissima Riri L’artista ha aperto lo show dell’intervallo sospesa sopra il campo su una piattaforma, cantando "B**** Better Have My Money”. Durante i 13 minuti di esibizione, in cui ha portato molti altri suoi successi, chiudendo la sua esibizione proprio con il brano “Diamonds”, ha fatto scatenare il pubblico accorso per l’incontro di football con uno spettacolo elettrizzante e ricco di successi, ma i presenti e i social media sono andati letteralmente in tilt quando la cantante ha rivelato. Svettando sulla folla, mentre un nugolo di energici ballerini, tutti vestiti di bianco, si riuniva sotto di lei, Rihanna si è più volte accarezzata la pancia, lasciando intravedere sotto la cerniera del suo vestito - una tuta stratificata su un body aderente e una fascia scolpita - il suo “ospite”, un pancione. Il sospetto della nuova gravidanza è stato poi confermato subito dopo dai suoi rappresenti ai giornalisti presenti.La vincitrice di un Grammy e il suo fidanzato, il, sono diventati. La cantante aveva rivelato a gennaio di un anno fa di essere in attesa del suo primo figlio con Rocky. Dopo essere stata immortalata mentre mostrava il pancione a New York, una fonte vicina all’artista aveva dichiarato quanto fosse “entusiasta di essere mamma" e "non potrebbe essere più felice". Il rapper 33enne, presente allo stadio di football la notte scorsa è stato visto molto emozionato mentre sosteneva la compagna, filmando la sua esibizione e ballando insieme a lei. " Tutto ciò che Rihanna fa , lo fa a modo suo e con i suoi tempi, e avere un bambino non è diverso", ha detto il suo rappresentante dopo l’halftime show del Super Bowl 2023, aggiungendo che lei e Rocky sono al settimo cielo per la nuova gravidanza. "di futuri genitori. Sì, sono famosi, ma sono semplicemente la coppia più bella e più entusiasta che aspetta un bambino".Ladel Super Bowl, finale del campionato americano di football, si è giocata nella notte di domenica 12 febbraio a Glendale, in Arizona, tra i, tornando in un campo neutro dopo le ultime due edizioni, eccezionalmente disputate negli stadi di due finaliste. L’evento seguito negli States da almeno 100 milioni di telespettatori, torna anche nello stadio del record di pubblico, quello dMa quello di questa notte è stato un Super Bowl dei record anche per altre ragioni. Intanto perché, per lain 57 edizioni,, Jalen Hurts e Patrick Mahomes, titolari rispettivamente dei Philadelphia Eagles e dei Kansas City Chiefs. Ancora, un altro inedito di questo Super Bowl ha riguardatocome avversari nella partita più attesa dell’anno. E prima ancora che la finale iniziasse c'è stato il tradizionale volo del pre-partita, come sempre un momento emozionante. Ecco, per la prima volta l'atto cerimoniale è stato eseguito da un equipaggio interamente femminile . La squadra della Marina degli Stati Uniti ha reso omaggio ai 50 anni di volo femminile nel corpo: le prime otto ragazze iniziarono la scuola areonautica a Pensacola, in Florida, nel 1973 e un anno dopo, sei di quelle otto donne - soprannominate "Le prime sei" - ottennero le "ali d'oro".