Roma Pride, un milione di persone in piazza per la Queeresistenza

Le polemiche che accompagnano il Pride

Schlein: "Importante e giusto esserci"

Il Disability Pride Network

La campagna Orgoglio libera tutt3

". Così gli organizzatori dal carro che ha aperto il Roma Pride . "Mai vista tanta gente". La Capitale si tinge oggi, 10 giugno, dei colori dell'arcobaleno per la comunità Lgbtq+. È partita da piazza della Repubblica la parata dell'orgoglio, che terminerà ai Fori Imperiali. A dare il via alla festa le note delle hit delle cantanti Paola e Chiara, madrine di questa edizione , dal carro del intitolato con lo slogan dell'edizione 2023,Partecipa anche il sindaco Roberto Gualtieri, come promesso alla vigilia. "Viva l'amore e grazie al sindaco Gualtieri perché lotta per i diritti", ripetono le cantanti accanto al primo cittadino: "". Questo solo uno dei motti scanditi tra le strade della Capitale. Presenti all'avvio circa 40mila persone, secondo le forze dell'ordine. Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride , parla di una piazza piena di "persone e di amore, che è quello che dobbiamo contrapporre a chi vuole rendere invisibili, a chi vuole odiare e parlare male di noi. Quindi dobbiamo essere: oggi festeggeremo e saremo noi stessi".Il riferimento è alla vicenda di qualche giorno fa, quando il governatore Francesco Rocca ha(dopo averlo in precedenza assegnato)della Regione Lazio all'evento. Ma le polemiche che si erano alzate dopo questa scelta da parte di chi voleva difendere la libertà della comunità a far valere i propri diritti, ha replicato ieri FdI, criticando aspramente lefatte dal sindaco . Lo stesso che oggi ha aperto il corteo tenendo, insieme a Colamarino e a Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'Ufficio Lgbt del Campidoglio,. Il primo cittadino è tornato sulle trascrizione degli atti di nascita di figli nati all'estero da coppie omogenitoriali In casi come questi la trascrizione è "legittima e doverosa, altrimenti sarebbe una discriminazione. Non si capisce perché si può trascrivere un certificato di una eterologa da una coppia eterosessuale e non da una coppia omosessuale". ''Oggi e sempre resistenza''. Una volta giunta all'altezza di Santa Maria Maggiore, dopo qualche minuto di silenzio, dalla parata si è levato il coro che ha intonato " Bella ciao ". Tutt* si sono unit* nel canto, da Gualtieri ai giornalisti intenti a fotografare la testa del corteo con lo striscione QueeResistenza. All'inizio c'è stato anche un, quando all'arrivo del primo cittadino alcuni hanno alzato le bandiere del Movimento 5 stelle, supportati anche dalla senatrice pentastellata Alessandra Maiorino, presente in piazza della Repubblica con una delegazione di eletti romani e laziali. Ma dal pubblico è scattato l'urlo contro gli attivisti grillini: "Abbassatele. Al Pride non si portano le bandiere di partito"."Sono qua oggi perché è importante, perché il Pd sarà sempre nei luoghi della. A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui perché è importante e giusto esserci" dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando alla parata. "Ed è invece sbagliato che non ci sia la regione Lazio - ribadisce -. Ci siamo con i nostri corpi e siamo qui in mezzo alle associazioni a supportare il Pride, come siamo a supporto e abbiamo aderito come PD a tutta l'onda Pride. Non dimentichiamo che chi oggi governa l'Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso difficile da dimenticare una legge di civiltà come il ddl Zan - ha ricordato - . Una legge che c'è in tutto il resto d'Europa, una legge contro l'odio e le discriminazioni anche sull'orientamento sessuale".Per le vie della Capitale ci sonoche aderiscono al Coordinamento, con i loro striscioni e molte di loro anche con i coloratissimiche diffondono musica e attorno ai quali si sono accodate migliaia di persone.La manifestazione di quest'anno collabora con Disability Pride Network , una rete informale in continua espansione costituita da singole persone e organizzatori che hanno deciso di collaborare più da vicino per affermare "un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità". Scopo della partnership è rendere sempre più accessibile la partecipazione al Pride delle persone disabili."Non si tratta di essere di destra o di sinistra: la piazza oceanica di oggi, a Roma , dimostra che l'Italia è ostaggio di una destra reazionaria, illiberale e antieuropea, che non rappresenta più il Paese reale in tema di", dice Rosario Coco, presidente di Gaynet. ''Oggi dal nostro carro a Roma lanciamo la campagna '', perché il Pride, in tutta Europa, è ormai un evento di tutte le persone che rifiutano quel potere che decide sui corpi, le identità e le relazioni.Siamo in piazza per rivendicare, in un Paese ultimo in Europa sui temi Lgbt+, dove le aggressioni si susseguono senza sosta, come dimostra Pavia ", spiega riferendosi al recente episodio di aggressione di una coppia gay. "Siamo in piazza con tutta quella cittadinanza che rifiuta modelli di vita e di famiglia imposti dall'alto - prosegue -. Siamo in piazza per la libertà educativa e di informazione, contro l'ondata di propaganda e fake news intrise d'odio che veri e propristanno riversando nei nostri confronti, con metodi ai limiti dello squadrismo. Un esempio per tutti le liste degli insegnanti che promuoverebbero il cosiddetto 'gender' nelle scuole, una vera e propria caccia alle streghe contro chi cerca di fare quello che l'Oms raccomanda con precise linee guida da oltre 10 anni, l' educazione sessuale e affettiva ".