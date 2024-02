Russia, l'autorità delle comunicazioni impone: "Stop alla diffusione di libri Lgbt+"

Vietato diffondere libri Lgbt+

La legge contro la propaganda Lgbt+ tra i minori

Ladel governo russo contro la comunità Lgbt+ non si ferma. Un esempio erano state le dichiarazioni, tempo fa, di Apti Alaudinov, il capo del battaglione ceceno Akhmat impegnato nell'invasione Ucraina, che aveva precisato di "combattere una guerra santa contro il mondo Lgbt e l’". Una battaglia che va avanti da anni, fatta di omofobia, di minacce, di divieti a tutti quei comportamenti (che qualcuno in Italia definirebbe "deviati") sessuali che non rientrano nell'eteronormatività più pura.L'ultimo atto, in ordine temporale, di questo scontro vede protagonista la, l'autorità per le comunicazioni in Russia, ha chiesto all'Unione russa del Libro diche, secondo l'ente che si occupa di censura,: lo riporta la testata online indipendente Meduza, citando a sua volta la Tass. Anche l'ambito letterario è quindi adesso al vaglio delle autorità, pronte a mandare in fumo, come negli anni della santa Inquisizione, migliaia di pagine, di scritti, di pensieri considerati "fuori legge".In Russia isono troppo spesso calpestati e le manifestazioni per la difesa di questi diritti sono ostacolati da unadel 2013 che punisce ufficialmente la promozione tra i minori delle "relazioni non tradizionali". Una misura approvata nove anni su diretto interessamento del presidente. Secondo i fautori di questa norma "lo scopo (è quello) didalle informazioni che promuovono la negazione dei valori tradizionali della famiglia". Ma il fine dichiarato del Cremlino è quello di 'proteggere' i bambini dall’(l’idea che presenta l’omosessualità come una questione normale nella società), mettendo di fatto al bando l'omosessualità: vietato qualsiasi riferimento ad essa rivolto ai più giovani, ovviamente divieto assoluto alle marce del Pride e allo sfoggio –in qualsiasi momento o luogo – di bandiere arcobaleno. E tra chi prova a resistere, come la tennista Daria Kasatkina e gli esponenti della comunità Lgbt+ in Ucraina che, preoccupati delle conseguenze di un controllo russo sul Paese hanno imbracciato le armi per combattere contro l'invasore, e chi invece ha perso la battaglia, arrestato o peggio ucciso solo per aver professato il suo amore, la