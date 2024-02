Sanremo: i brani dei 25 artisti in gara tra attualità, amore e speranza per un futuro migliore

L'edizione numero 72 del Festival di Sanremo è in programma dal 1° al 5 febbraio al Teatro Ariston della Città dei fiori. A condurre la kermesse musicale torna, per la terza volta consecutiva, Amadeus che è anche il direttore artistico. E proprio lui ha scelto il cast: 25 cantanti che gareggeranno in un'unica sezione, denominata 'Artisti'. Il gruppo è composto da leggende della musica italiana, casi discografici del momento e i primi tre di Sanremo Giovani 2021. Un cast variegato e trasversale così come i temi dei brani. Tanti testi hanno un forte impatto sociale, con gli artisti e le artiste in gara che scelgono di lanciare messaggi importanti, legati alla società, all’attualità e alla voglia di un futuro per tutti migliore.

Amadeus: "Sono sempre stato contro al sessismo"

Le canzoni in gara: tanti i temi sociali

Il duo formato da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, conosciuto come La Rappresentante di Lista, con la loro Ciao ciao parlano del mondo che finisce: "Il nostro addio per sempre al degrado, alla violenza, alla paura, alla guerra" recita la canzone che punta anche a ricordare la responsabilità delle nostre generazioni nei confronti di quelle che seguiranno.

Tema molto attuale quello proposto da

con il brano Lettera al di là del mare. “La mia canzone parla di un tema universale e purtroppo, da tempo, attuale: l’emigrazione. Quest’anno mi sono preso una licenza perché credo in questa canzone. Ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo” ha commentato Ranieri in una recente intervista.

Con Dove si balla, il rapper

, fa una flessione sui cambiamenti nati dall’avvento della pandemia: si balla tra le incertezze, momenti difficili e situazioni complicate e la musica dance diventa l'antidoto alla quotidianità.

Il tema del dolore ricorre tra i protagonisti di Sanremo 2022. Da

, il cantautore di Monza che ora scopre il suo lato intimo con Ovunque sarai, a

, che quel dolore lo ha provato quando ha sofferto di depressione, e ora vuole essere di nuovo felice. Con Inverno dei fiori mostra il suo lato oscuro e quello solare.

porta Sei tu, una canzone scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, lo ha salvato dalla parte più brutta di sé stesso, dai mostri della depressione.

(vincitore di Sanremo Giovani 2021) con Ora e qui racconta l'uscita da un momento difficile fatto di notti insonni e liste di progetti non rispettate, fino a quando "ora e qui, finalmente io riesco a dire che sto bene". Le

con il pezzo rock Tantissimo lanciano un invito ad amare se stessi: la canzone parla, infatti, della sofferenza, delle ferite che restano nella vita ma anche dell'urgenza di trasformarle in qualcosa di positivo.

, invece, canta la gioia di vivere: Apri tutte le porte è una canzone che vuole insegnare a esplorare ogni singolo giorno e le sue infinite possibilità con gioia e curiosità, senza soccombere al dolore, assoggettarsi all’abitudine e attendere con rassegnazione che tutto passi.

L'amore per tutti i gusti

L'amore in tutte le sue declinazioni è al centro di molti brani in gara. Tra questi Tuo padre, mia madre, Lucia di

che ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2022. "Componimento raffinato e originale, dotato di peculiarità proprie che lo differenziano dalle ordinarie narrazioni di storie d’amore" ha detto il patron del premio, Stefano De Martino. Truppi, infatti, racconta una storia d’amore che deve sfidare il mondo intero e i suoi pregiudizi.

Perfetta così di

"è la dedica di amore totale a una donna che sa togliere il fiato. Un ritratto a 360 gradi che non si ferma all’aspetto fisico" ha detto il cantante (all'anagrafe Luca Marzano) spiegando che è un invito ad accettarsi e che ha preso ispirazione anche dai problemi di autostima di cui ha sofferto da ragazzino.

con Ti amo non lo so dire, sopra un ritmo veloce, si interroga in un autentico flusso di coscienza sulla necessità di superare il timore di cambiare: "Non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale" recita la canzone.

con il brano O forse sei tu propone una riflessione sull’amore maturo, sulle relazioni sentimentali di una donna adulta, sopra i 40, che ha una consapevolezza assolutamente diversa rispetto ai sentimenti della sé ragazzina.

Racconta la fine di un amore

con Miele. Stessa tematica per

con il brano Abbi cura di te, mentre le relazioni sbagliate sono al centro di Ogni volta è così di

.

Un testo che sottolinea le insicurezze e gli sbagli di chi non sa sempre come si fa ad amare è Brividi dei favoriti

(il primo è il vincitore di Sanremo 2019, il secondo la rivelazione musicale del 2021). "Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi" cantano i due in una canzone contemporanea, ma che non si vergogna di accarezzare la tradizione.

Libertà di vivere le emozioni

Ricercare sempre la normalità e la libertà, vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche è la tematica di Farfalle di

, mentre

con il brano 'Voglio amarti' rivendica la volontà di amare in ogni forma e aspetto: nei pensieri, nel corpo, “con l’anima e di più”.

“Una canzone fuori da ogni pudore o da ogni retorica dell’amore”: è 'Chimica' di

in gara insieme a Ditonellapiaga (all'anagrafe Margherita Carducci).

Domenica come simbolo di libertà, anche sessuale, è il brano di

. "Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si fa sesso, si fa tutto quello che ci va di fare. La mia musica è qualcosa che va oltre solo la canzone" ha detto in una recente intervista.

Duecentomila ore di

è un inno all’amore passionale che si consuma però velocemente, mentre Insuperabile di

è l'amore ad alta velocità, basato su eccessi e gas a tavoletta. Litigi amorosi ai tempi dei social, invece, li racconta

(famoso su Tiktok) con Virale. Il sesso? Ci pensa l’irriverente

, ovvero Alberto Cotta Ramusino, con Sesso occasionale.

"Non mi appartiene nessuna forma di: quella di due anni fa, finita al centro delle polemiche, era solo una frase detta dalla compagna di Valentina Rossi e ripetuta identica. Sono rimasto tranquillo, avevo deciso che il palco sarebbe stato calcato da molte signore di ogni stile e storia e così è stato. Quella polemica avrebbe travolto chiunque, ma io non mi sono fatto prendere", dice il direttore artistico in conferenza stampa al Teatro Ariston. "Quello che accade ora al festival non è frutto di quella esperienza,non è figlia di quella polemica: il mio pensiero è diche sale sul palco. Anche parlare divuol che dire qualcuno è rimasto escluso, ma nessuno deve essere escluso da nulla. Certamente rispetto a due anni fa sono maturato, ma sono sempre stato così, ancora prima di fare Sanremo", sottolinea.Il riferimento è all'edizione numero 70 del Festival, quando Amadeus, durante la conferenza stampa per la presentazione, si rivolse alleche aveva scelto per affiancarlo durante le cinque serate dicendo: "Ovviamente". Aggiungendo poi, riferito alla modella, "...questa ragazza molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo... intanto la bellezza, mamalgrado la sua giovane età". Una frase infelice, che scatenò polemiche su molti fronti, a partire dai social. Il secondo aggancio è alla scelta, invece, di Drusilla Foer come co-conduttrice nell'edizione di quest'anno. La, diva dello spettacolo e del web, altro non è che il personaggio pubblico inventato da Giancluca Gori, attore fiorentino di 55 anni, che ne ha fatto il suo alter ego e da anni appare nelle sue sembianze. E no,