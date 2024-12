Il 2024, tra crisi globali, guerre ed eventi politici nefasti, non è certo un anno da ricordare per un rinnovato clima di pace. Ma, nonostante ciò, guardare al futuro con rinnovata volontà di cambiare l’ambiente che ci circonda è ciò che, nel nostro piccolo, possiamo fare per contribuire ad ogni piccola rivoluzione che ci si palesi davanti. E quale miglior modo per iniziare al meglio il 2025, se non ricordando le più belle notizie del 2024 sul piano politico e sociale?