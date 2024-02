Studente suicida a Chieti: era indietro con gli esami universitari

Chi era il 29enne suicida

Le cause alla base del gesto

Mondo universitario luogo di depressione

Il rettore: "Vicinanza alla famiglia"

I precedenti: Diana, Riccardo e le altre vittime

": così uno studente di 29 anni avrebbe definitosul block notes, una sorta di diario scoperto dalla polizia nella sua casa. Il 29enne originario di di Manduria in provincia di Taranto e residente a Chieti per studio, si è suicidato venerdì 7 aprile proprio nell'abitazione che condivideva con la sorella. È stata lei ad avvertire le forze dell'ordine, dopo aver trovato il corpo del fratello senza vita rincasando.Gli agenti, giunti sul posto insieme alla Scientifica, non hanno potuto che constatarne la morte, procedendo ai rilievi del caso. Come si può arrivare a definire la propria esistenza inutile ad appena? Quali sono le ragioni profonde che hanno spinto il giovane al gesto estremo? Loall'università D'Annunzio nel capoluogo abruzzese, così come la sorella, i due abitavano a poche centinaia di metri dal campus universitario, nel Villaggio Mediterraneo: la loro era una vita da studenti fuorisede come migliaia di colleghi. Ma qualcosa, nella mente dell'universitario, a un certo punto si è inceppata.Ansia da prestazione, stress, pressione sociale, aspettative familiari... Purtroppo sono troppe le vittime giovanissime di un sistema che non funziona . A dimostrarlo sono i recenti suicidi tra la popolazione universitaria, schiacciata da un peso insostenibile. Il pugliese ha affidato aquelle che possono essere considerate lee che provano a spiegare l'angoscia che l'ha spinto a tanto. Il mancato raggiungimento del traguardo della laurea in Medicina avrebbe amplificato una situazione di sofferenza che probabilmente aveva maturato da un po': in quel diario personale raccontava infatti anche delle bugie propinate ai genitori , all'oscuro della reale situazione del figlio nel percorso di studi, che lo hanno trascinato, con ogni probabilità, ad una profonda. Una situazione insostenibile, quella de fuoricorso, per lo studente che però, almeno fino a ieri, era riuscito a celare all'interno di quel diario , senza dare alcun segnale che lasciasse presagire questo tragico epilogo."Un altro studente universitario ha scelto di togliersi la vita. 29 anni, studiava a Chieti". Lo denunciano oggi sulle loro pagine social i giovani del progetto "Chiedimi come sto" , osservatorio sulla salute mentale. "Aveva mentito sulla situazione accademica e il suo malessere lo ha portato ad un gesto estremo - spiegano -. Pressione sociale, paura di fallire, sensi di colpa, bugie, il mondo universitario è diventato sempre di piùquando dovrebbe essere una fucina di idee, studio, curiosità e approfondimento", denuncia l'Unione degli Universitari nazionale e abruzzese."E invece no, siamo ben lontani dal come dovrebbe essere. Serve un cambio di rotta - aggiungono - più servizi per il benessere psicologico; una nuova visione di università dove vengono rispettate le persone per le loro competenze e qualità, decostruendo la narrazione meritocratica e la retorica dei migliori. Non possiamo più restare fermi davanti a tutto questo. Servono soluzioni strutturali subito.". Gli universitari tornano quindi a chiedere 100 milioni per la creazione di presidi psicologici nelle università e nelle scuole."Io e il direttore generale abbiamo raggiunto l'obitorio per portare la nostra, ma non siamo riusciti ad incontrarli. Chiedono la massima riservatezza in questo momento e lo rispettiamo". A dirlo il rettore in carica dell'Università D'Annunzio, Sergio Caputi. "Dal punto di vista didattico la situazione del ragazzo: aveva superato brillantemente un esame a gennaio e poi un parziale. Non si era mai rivolto agli psicologi di ateneo. Rimango senza parole di fronte a quanto accaduto. Credo che il periodo dell'emergenza Covid-19 abbia fatto gravi danni negli studenti e nei giovani. Ora viviamo il rimbalzo di quel periodo, che è stato drammatico". Per il suo successore, che entrerà in carica a giugno, Liborio Stuppia, si tratta "purtroppo di un, che non riguarda solo il nostro ateneo. Un fenomeno di cui dovremmo parlare non oggi, all'indomani di questa tragedia, ma sempre - dice -. È assolutamente necessario un profondo dibattito all'interno dell'università e all'interno delle famiglie per capire quale sia l'origine del disagio". "Il nostro servizio interno didi ateneo - continua Stuppia - ci dice che dopo l'emergenza Covid è aumentato il livello di problematicità degli studenti. [...] Invito tutti i ragazzi che vivono un disagio o che hanno un problema a sfruttare questa opportunità".Solo il 2 marzo scorso si è uccisa a 27 anni, buttandosi giù da un dirupo a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, Diana Biondi , a cui mancava un solo esame, latino, per la laurea in Lettere moderne, schiacciata dal peso di aver comunicato a tutti la falsa data della sua laurea. Pochi mesi prima, il 28 novembre,, 26 anni, aveva deciso di schiantarsi con l'auto tra Padova e Abano Terme: aveva annunciato la data della sua laurea in Scienze infermieristiche ma gli mancavano ancora alcuni esami per poterla ottenere. Per terra, sull'asfalto, non è stato trovato nessun segno di frenata. I primi di febbraio di quest'anno, invece, una giovane di soli 19 anni si è impiccata nei bagni dell'Università di Milano. In una lettera di addio manoscritta la giovane riconduceva il gesto alla percezione fallimentare della propria vita e del proprio percorso di studio. A ottobre 2022 era stata la volta di unche a Bologna si era ucciso lanciandosi nel Reno: anche lui aveva annunciato la data della laurea ma ne era ancora lontano. Esattamente un anno prima unosi era gettato da un ponte perché gli mancavano molti esami per laurearsi.