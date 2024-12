Stupri su Gisèle Pelicot, condannati il marito e tutti i complici

Massimo della pena, 20 anni di carcere, per Dominique Pelicot, condannato per gli stupri perpetrati in 10 anni contro l'ormai ex moglie Gisèle Pelicot. L’uomo di 72 anni è stato “dichiarato colpevole” dal presidente della corte criminale di Vaucluse, Roger Arata, mentre ascoltava silenziosamente, in piedi, sotto gli sguardi dei parenti. Colpevole anche di aver raccolto immagini a loro insaputa della moglie e della figlia. Insieme a lui, sono stati dichiarati tutti colpevoli anche gli altri 50 imputati coinvolti in anni di violenze, molti dei quali sono ritenuti colpevoli di “stupro aggravato in riunione e somministrazione” di droghe a Gisèle Pelicot. Le pene inflitte dal tribunale di Avignone vanno dai 3 ai 13 anni di reclusione.

La storia di Gisèle Pelicot, drogata e stuprata per anni dal marito e da decine di uomini da lui contattati su internet, è a dir poco scioccante e ha fin da subito smosso le coscienze e le pance di tantissime persone, non solo donne. Che non hanno perso occasione, nel giorno della fine del processo, di dimostrare la propria vicinanza a questa donna coraggiosa, diventata in modo naturale il volto simbolo di una battaglia di dignità. “Merci Gisèle” (Grazie Gisèle) è infatti lo striscione apparso stamattina di fronte al palazzo di Giustizia di Avignone, in Francia, tra la folla venuta a sostenerla e ad applaudirla all’ingresso.

Qualche giorno fa erano arrivate le scuse da parte del marito e da una piccola parte dei complici, una quindicina. La maggior parte di loro, infatti, si è sempre dichiarata estranea ai fatti. Ma quello che rimane di questa storia, quantomeno della parte a noi nota, quindi quella processuale, è lo sguardo di una donna che fin dall’inizio ha voluto mandare un messaggio chiaro: non sono le vittime di violenza a doversi vergognare, bensì chi commette certe atrocità. Da qui la sua richiesta che il processo si svolgesse a porta aperte, che fosse pubblico, perché certi orrori fossero resi noti e condannati senza appello anche dalla società.