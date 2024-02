Stupro a Palermo, l'orrore dei 7 che hanno violentato una 19enne: "Una cosa così solo nei porno"

L'interrogatorio

Stupro a Palermo, la dinamica

La violenza di gruppo

La chat dell'orrore

La proposta della Lega

Cos’è la castrazione chimica

Quali Paesi occidentali prevedono la castrazione chimica

Nord Europa

Negli States

Il caso Pakistan

Che fare?

Corteo di solidarietà per la vittima a Palermo

Stupro a Palermo. Fa profondamente male, provoca un dolore fisico fino alla nausea leggere le frasi che si sono scambiati nella chat di gruppo i giovani orchi siciliani. Lo stupro di Palermo arriva a un livello di orrore difficilmente immaginabile.giovani, di cui un minorenne al momento dei fatti, e 6 maggiorenni. Si chiamano Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao e hanno tra i 18 e i 22 anni (sul web circolano anche le loro foto che abbiamo scelto di non pubblicare, ndr). Tre giovani erano stati arrestati il. Per un quarto il gip aveva negato l’arresto. Poi nel corso delle indagini per risalire ai 7 componenti del branco sarebbe stata confermata anche la sua presenza. Gli altri 4 sono stati arrestati successivamente. Tra di loro anche un ragazzo di 18 anni, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne. A raccontare la notte da incubo è stata la stessa vittima che ha denunciato tutto ai i carabinieri fornendo anche indicazioni per risalire all’identità degli aggressori.Lunedì 21 agostoin tribunale a Palermo: secondo le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di, i 7 indagati sono accusati di avere fatto ubriacare la giovane durante una serata trascorsa nei locali della movida alla Vucciria e di averla poi trascinata a forza in una zona isolata al Foro Italico per violentarla. E' lì infatti, stando ai verbali, che avrebbero abusato di lei a turno. Uno di loro ha anche, condividendolo prima di cancellarlo dallo smartphone, ma le immagini sono state recuperati dagli investigatori nella memoria del cellulare. “Ho cancellato tutto, ho mandato a chi dovevo mandare ma di questa storia non voglio sapere più nulla”, ha scritto uno dei componenti del branco.Trattenendo di peso la ragazza- come si vede nel video di cui pubblichiamo un frame - il gruppo arriva dalle parti del lungomare dove sono in corso dei lavori di rifacimento, con una parte chiusa e cantierata da barriere di lamiere. Quindi i 7 ragazzi spingono la 19enne in una parte isolata e poi. Iniziano ore di terrore: "Dopo che mi hanno spogliato, uno di loro mi ha tirato per i capelli… Io ho urlato, basta, basta, aiuto, ma loro ridevano". "Ho provato un paio di volte - le parole della testimone - . Ma nessuno mi ha sentita o mi ha voluta sentire". Dopo logli aggressori hanno lasciato la vittima per strada e se ne sono andati a mangiare un pezzo di pizza in rosticceria in un locale sul lungomare della Cala. La giovane, visibilmente sotto choc è stata aiutata da due passanti ed ha poi chiamato il fidanzato, per poi essere trasportatadove i medici hannoLa violenza sessuale di gruppo si è consumata la notte del, ma - viene da chiedersi - come mai la ragazza ha seguito quelli che sarebbero diventati i suoi aguzzini? In primis, non si trattava di sconosciuti, in quanto la 19enne è stata avvicinata dal suo ex fidanzato, 22 anni, e un suo cugino in uno dei localini della movida di Palermo, tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant’Anna.. Avvicinandola con mofi amichevoli, i due giovani le hanno offerto un drink, e poi le hanno passato una ‘canna’. A quel punto si sono aggiunti al gruppetto altri amici dell’ex fidanzato, che hanno invitato la giovanissima gonna a bere nuovamente, prima "sette shottini di sambuca" poi un amaro, serviti uno di fila all’altro. "", avrebbe detto uno del ‘branco’ al titolare del baretto. L’ex fidanzato addirittura si è poi vantato con un amico il giorno dopo lo stupro: "Ieri sera. Eravamo troppi e sinceramente mi sono schifato un poco, però che devo fare. Ma ti giuro, dopo che, piegata a terra, si toccava lì sotto. Ha chiamato l’ambulanza l’abbiamo lasciata lì e siamo andati via.".“Eravamo”, ha scritto uno degli arrestati in un messaggio successivamente alla violenza. Quel film hard “pronto al consumo” nelle disponibilità di giovani e giovanissimi incapaci di gestirlo è motivo di emulazione, quasi di sfida, come dimostrano queste parole. Una gioco aberrante tra loro in cui la ragazza è solo un mezzo per mostrare l’uno l’altro il proprio “potere”,per infliggere violenza e sentirsi dei duri. A incastrare gli stupratori sono state ledalle telecamere di sicurezza mentre attendevano di essere interrogati. Una vera e propria confessione: “- le parole raccolte - . Lei non voleva, faceva 'no, basta'". "I pugni che le davano e pure gli schiaffi, non respirava”, commenta uno di loro.L'efferatezza dell'episodio ha colpito profondamente gli inquirenti e la comunità, tanto cheha lanciato una raccolta firme: " Castrazione chimica per stupratori e pedofili: firma anche tu". Inizia così la petizione diffusa sui social da, eurodeputata e coordinatrice regionale in Sicilia.“La misura è colma - prosegue l’esponente leghista -: loe la terribile violenza inflitta alla ragazza non rappresentano un fatto isolato. Non basta manifestare sgomento e solidarietà alle, per i colpevoli di questi reati servono pene severe e tolleranza zero, che fungano anche e soprattutto da deterrente". "Pensare, come si legge nelle, che stuprare una ragazza sia una mera bravata o, ancora peggio, un modo alternativo per trascorrere una serata, deve indurci a riflettere su come debba cambiare la percezione morale, etica e giuridica di questi comportamenti”, prosegue la politica. “Per questo, in accordo con il nostro leader, il vicepremier e ministro Matteo Salvini , la Lega Sicilia si fa promotrice dia sostegno della proposta di legge per la castrazione chimica, come misura volontaria e opzionale, nel rispetto della Costituzione - sottolinea - . Misura peraltro già prevista e consentita in tanti Paesi del Nord Europa". "Quanto accade quotidianamente nei confronti di donne e bambini suscitain tutti noi. Alla violenza va data adeguata risposta”, conclude TardinoGliinfliggono la castrazione chimica come una pena, ma di quelli che la considerano un’opzione che viene data al condannato: si parla di ““che chiedono” di essere castrate chimicamente. In Italia una legge che imponesse come obbligatoria la castrazione chimica, dunque come pena e non come opzione, sarebbe probabilmente contraria alla Costituzione. Il testo stabilisce infatti che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al "" e devono tendere alla. In concreto, laconsiste in unache ha l’effetto di(come il testosterone) e, di conseguenza, diSi tratta di norma di un procedimento reversibile, che quindi termina dopo la fine della somministrazione dei farmaci.In assenza di documenti ufficiali istituzionali, viene utileun po’ datato dell’, una ricerca accademica del 2007 suinel mondo. Qui si legge (pag. 141) che "diversi Stati europei consentono il ricorso allaper controllare la, anche se ci sono significative limitazioni nella pratica".Gli esempi sono per lo più. "Per esempio,hanno limitazioni in base all’età minima (del condannato), che vanno dai 20 ai 25 anni. L’uso della castrazione chimica non è necessariamente per punire o controllare i colpevoli di reati sessuali di per sé", prosegue lo studio. "La Finlandia permette la procedura solo se allevierà l’angoscia mentale del soggetto riguardo i suoi".permettono la castrazione se si può dimostrare che il soggetto potrebbe essere costretto a commettere. Lapermette la castrazione chimica nel caso in cui il soggetto ponga una, e la pratica è, con l’obbligo che il soggetto sia pienamente informato di tutti i possibili effetti collaterali. Ai, secondo lo studio accademico pubblicato nel 2017 sullo European Journal of Social Sciences, possiamo poi aggiungere tra i Paesi occidentali. Nel, in base alle informazioni ufficiali riportate dalle agenzie di informazione, risulta invece che lo Stato non esegua la castrazione chimica sui detenuti. Inpoi la castrazione chimica non è prevista nelle leggi, ma è il giudice che può subordinare la liberazione condizionale del condannato a trattamenti medico-farmacologici, che possono comprendere anche la castrazione chimica. In ogni caso, l’adesione del condannato devesui rischi per la salute.Per quanto riguarda gli, in particolare 8 Stati prevedono la castrazione:Ma, a parte che in alcuni casi (ad esempio in Texas) la castrazione è fisica e non chimica, va sottolineato che negli Usa la castrazione chimica è il più delle volte obbligatoria, ed è una punizione e non una libera scelta del condannato. Un approccio simile è stato adottato anche dalla. Il Paese slavo è infatti l’unico nell’Unione europea a prevedere la castrazione chimica come punizione obbligatoria per determinati crimini sessuali contro i minori di 15 anni e contro parenti stretti.In Pakistan la castrazione chimica è stata introdotta per gli uomini condannati più volte per stupro . Visto l'aumento dei casi, il Parlamento ha ha deciso di introdurre la castrazione chimica, come già succede in altri Paesi tipo la Corea del Sud, la Polonia, la Repubblica Ceca e in alcuni Stati degli Usa. Questa misura dal sapore medioevale ha scatenato le polemiche, in particolare di, che l’ha definita. L’associazione umanitaria ha dichiarato: “Invece di distogliere l’attenzione dall’educazione e dall’idea che si ha della figura femminile, le autorità dovrebbero concentrarsi sul lavoro cruciale delle riforme per affrontare le cause profonde della violenza sessuale e dare alle vittime la giustizia che meritano”.A Palermo stuprano una ragazza “come 100 cani su una gatta”. A Firenze due sono assolti perché hanno “ frainteso il no ” della ragazza in quanto condizionati dal porno. Vicino Napoli due denunce non sono bastate ad evitare un femminicidio. Che fare? Dando per scontata l’esigenza di cambiare le cose, sensibilizzare meglio, applicare con più coerenza le pene,. "Non chiediamoci se la vittima beveva, si drogava, era una ragazza espansiva, simpatica, amante della vita notturna, ingenua, molto bella o solo graziosa" scriveva sul tema la direttrice di Qn Agnese Pini attraverso le colonne de La Nazione . "Non cediamo alla tentazione troppo facile di dire 'è stato un raptus' e non crogioliamoci nel descrivere queste donne come piccole creature angelicate, lasciando intendere che dunque non meritavano di morire: le donne possono drogarsi, bere, essere borderline, stare ai margini", prosegue. "E se questa idea ci fa strizzare gli occhi, storcere il naso, alzare le spalle: non facciamolo più. Non sono loro che".Nessun pentimento: il branco dei 7 voleva aggredire ancora la 19enne. Fra i responsabili della violenza sessuale ai danni della 19enne c’è chi parla diper farle rimangiare la denuncia: “Le do una testata nel naso”. Intanto l'opinione pubblica si mobilita. “Lo stupratore non è malato è figlio sano del patriarcato”. Con questo striscione sabato sera è stata organizzata dall’associazione ’Non una di meno’ a Palermo un a manifestazione di solidarietà per la vittima dopo la notizia della violenza di gruppo che si è consumata nella zona del Foro Italico.