Stupro di Palermo, la docente: "Siamo un branco di falliti. Genitori si diventa"

Delusa dai giovani, l'appello ai genitori

"Siamo un branco di falliti"

L'emergenza educativa

Giovanna Corrao: "Genitori si diventa"

"Siamo e siete un branco di falliti. Qualcosa è andato male nel nostro progetto genitoriale ed educativo, siamo in emergenza". Parole durissime, pronunciate da, professoressa palermitana, domenica 20 agosto, durante una diretta Facebook in cui commenta lo stupro di gruppo ai danni di una 19enne avvenuto nel capoluogo siciliano. Il video appello nelle ultime ore è diventato. La docente di Lettere e Filosofia è molto conosciuta nella zona, per il suo impegno nell'ambiente culturale palermitano come scrittrice, speaker radiofonica e attrice di teatro.E infatti è appena tornata dal tour estivo per lo spettacolo teatrale Λιτολογία (Parola come pietra, in greco) che porta avanti con un'amica, Corrao, quando prende spunto dall'indignazione generale di questi gironi per la vicenda per rivolgersi alla "".Un'invettiva, la sua, che chiama in causa sì i giovani, ma non solo. "Non riesco a regalarmi neanche un sorriso questo pomeriggio principalmente perché sono moltoda come vanno le cose nellache ci circonda, secondo per la stanchezza dei fatti generata da queste situazioni". Nonostante la delusione l'insegnante non può venire meno al suo ruolo, alla sua missione di educatrice: "Mi corre l'obbligo - dice infatti nel video - di fare un appello a tutti i papà e a tutte le mamme. Mi ci metto anche io, perché sono una mamma, e visto che la scuola sta per cominciare dobbiamo essere caricati a pallettoni".Che significa avere energie da dare, secondo Giovanna Corrao, per educare il prossimo, un'azione mai sprecata. "Mi corre l'obbligo, perché se non ve la dico io tra di voi non ve la dite - prosegue con disarmante sincerità, rivolgendosi ai genitori -. Perché siete talmente disabituati e talmente, che la verità non la volete sentire nemmeno quando te la dice la tua coscienza allo specchio".Non usa mezzi termini, da prof ma anche da madre. La verità in questione è una sola, semplice: ". Un branco, una mandria... sicuramente non un gruppo sociale. Un gruppo per il quale l'educazione civica e alla cittadinanza è diventata ormai una frase così, un concetto astratto, perché nel concreto i vostri e nostri figli violentano e stuprano le ragazzine ". Quindi "qualcosa è andata male negli ultimi 30/40 anni per quanto riguarda il nostro progetto genitoriale" dichiara. E punta il dito contro le madri e i padri, che non conoscono i loro figli, che sono incapaci evidentemente di trasmettere loro le giuste conoscenze, i veri valori positivi e umani.E a chi potrebbe replicare che il suo discorso non riguarda l'uno o l'altro ragazzo, l'insegnante non ammette repliche: "No, riguarda pure tuo figlio; primo perché: non lo dico per offenderti ma per aprirti gli occhi". Perché, aggiunge, "la violenza oggi sta anche nel fatto che ci sono molti ragazzi che sono convinti di fare delle bravate, di avere la giovinezza nelle loro mani e quindi".Il fatto di essere in una crisi sociale che è sotto gli occhi di tutti, secondo la professoressa che ha lanciato il suo messaggio attraverso i social, "riguarda principalmente. Siete, siamo, un branco di falliti", ripete. L'episodio di Palermo, come i tanti casi di violenza sessuale nel nostro Paese, riguarda tutti. E quando accadono significa che "Tu non funzioni come padre, come madre, come struttura sociale, come professore, come maestro e neanche come nonni". A questo punto la professoressa invita gli spettatori della diretta, che nel giro di 24 ore ha ricevuto oltre 60.000 like e 25mila commenti, a condividere la diretta. "Altrimentidi tutti coloro che preferiscono girarsi dall'altra parte perché 'il problema non è il mio'. Come quelli che sporcano la città... Fate schifo! E come tenete sporca, tenete sporca la vostra casa interiore perché siete vili e ipocriti.Vi fate sempre e solo selfie. Non capite niente. Vi fate i vostri fatti vostri e lasciati i figli soli davanti ai cellulari. Non sapete neanche essere la loro intelligence.". Chiama in causa le famiglie e il personale scolastico, dai dirigenti ai collaboratori scolastici: "Siamodei nostri figli", dice Giovanna Corrao. "Quando fanno cose buone e nella misura in cui fanno ca**ate, siamo ancora più responsabili perché il fallimento principalmente è nostro". "E anche quando siete convinti di conoscere bene i vostri figli mettete in tasca l’eventualità che non li conoscete. Perché vostri figli, fuori, tendono a non comportarsi bene". E per quale ragione? "Perché, dimostrare senso civico, rispetto per gli altri e per la loro città, deboli, delle persone che non contano nulla. E allora fanno gli sto*zi, i bulli, perché altrimenti significa che non contano nulla".Non si diventa genitori mettendo al mondo un bambino, accusa la professoressa palermitana. "Non ve l'ha prescritto il medico di fare figli. State bene anche senza, visto che poi non ve ne sapete occupare.". E infine, tornando sullo stupro del branco sulla 19enne, compiuto da sette giovanissimi che sono ora indagati, la docente spiega che per le vittime "tutti questi traumi che subiscono non si cancellando con un colpo di asciugamano bagnato.[...] e voi non lo volete capire che il problema sta a monte, che se fai un figlio lo devi seguire"."Ho ascoltato attentamente le parole della professoressa Giovanna Corrao, dopo il gravissimo episodio di violenza sessuale di Palermo. Da nonna, mamma e da assessore alla Famiglia condivido molto di ciò che ha detto", scrive in una nota l'assessora regionale Nuccia Albano , dopo aver parlato al telefono con la docente. "Credo che tutti insieme abbiamo l'obbligo didi cui l'insegnante parla nel video". Per questo, aggiunge Albano, "Ho proposto alla docente di confrontarci sugli strumenti comunicativi più utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e per svegliare le coscienze. Abbiamo condiviso la necessità di sostenere azioni sinergiche che possano favorire unasia tra i giovani che all'interno delle famiglie".