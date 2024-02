Swim for Parkinson, la staffetta a nuoto nello Stretto di Messina per la ricerca sulla malattia

Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus patrocina numerosi progetti condotti da ricercatori italiani impegnati nel migliorare il trattamento e la qualità di vita delle persone con Parkinson. Questa staffetta attraverso i 4 km delle acque dello Stretto rappresenta idealmente il legame stretto di condivisione e fiducia tra medico e paziente e ha come scopo la raccolta di fondi per finanziare ricerca scientifica su questa malattia.

Tutto ruota, quindi, intorno al concetto di miglioramento. La pratica e l’apprendimento di una disciplina sportiva portano all’acquisizione di abilità motorie le quali, se ripetute regolarmente, migliorano le capacità motorie. Tale miglioramento, inoltre, consente di recuperare automatismi motori che la malattia tende a ridurre. Si tratta di un efficace circolo virtuoso che lavorando sulle abilità residue è in grado non solo di mantenerle ma di svilupparle. Inoltre, non è trascurabile l’aspetto che riguarda il rilassamento e il divertimento che solo lo sport è in grado di fornire. Questo abbinato al concetto di socialità e condivisione potrebbe migliorare le relazioni sociali tra persone affette dalla stessa malattia ed in generale nella vita di tutti i giorni.Era ilquandoattraversò per la prima volta a nuoto lo Stretto di Messina per dimostrare che la malattia non l’avrebbe mai fermata. “Le emozioni della traversata del 2018 - ricorda ladella Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus - e il grande impatto positivo dell’impresa di Cecilia su altre persone con il Parkinson, ha spinto me e Cecilia a fondare la Swim for Parkinson la cui prima edizione si è tenuta ilOra siamo un vero e proprio team e il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson; ispirare altre persone con il Parkinson a mettersi alla prova e raccogliere fondi per la Ricerca.”