Telefono Azzurro, premio Infanzia e adolescenza a Monsignor Erio Castellucci

I servizi di Telefono Azzurro

premia Monsignor Erio Castellucci. La Onlus italiana, che da sempre accompagna per mano bambini e ragazzi, attraverso un dialogo e intervento continuo a difesa dei diritti dei minori, ha assegnato il, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola e Vescovo di Carpi. Il riconoscimento perché "dimostrato di essere una tra le personalità del mondo religioso più attente nel portare avanti azioni e progetti volti all’ascolto attivo, al dialogo e alla tutela dei diritti dei minori". Il premio è stato dato in occasione della celebrazione deidi Telefono Azzurro e della presentazione del Bilancio sociale 2021 della Fondazione, per mano di, Responsabile relazioni esterne del Gruppo Cremonini e alla presenza del professor, presidente di Telefono Azzurro e di Carlo Adolfo Porro, Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.Fondata da Ernesto Caffo, professore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Telefono Azzurro nasce nela Bologna per poter dare una risposta concreta al “” riconosciuto al bambino dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata dalle Nazioni Unite. 35 anni di ascolto, dialogo e intervento continuo a difesa deie che nel tempo si è evoluto, passando dalfino a tutti gli strumenti e i canali che la tecnologia e ilha messo a disposizione, per parlare la lingua dei più giovani ed essere presente dove loro sono, dialogano, imparano e crescono."Attraverso l’ascolto, ogni giorno Telefono Azzurro è impegnato in prima linea nell’emergenza e nella difesa dei diritti dell’infanzia e adolescenza, dandoe diffondendo una cultura di tutela e rispetto" dice Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. E aggiunge: ", di prevedere i problemi e i drammi prima che diventino tragedie mettendo in campo modelli nuovi di intervento e una capacità di fare rete con i diversi soggetti che possono offrire un aiuto concreto". Tra i temi toccati in 35 anni di Telefono Azzurro: la lotta agli bullismo e cyberbullismo fino ad arrivare al sostegno ai bambini colpiti dai più recenti. Non a caso, Telefono Azzurro invita a una riflessione urgente sugli effetti negativi per ladei minori che hanno vissuto la guerra in Ucraina in prima persona, senza dimenticare le ripercussioni psicologiche a seguito della pandemia a livello educativo e sociale.“Anche se il dramma della pandemia sembra attenuarsi e ci vede concentrati sul post emergenza e nel ritorno a una nuova normalità, quello che si sta per concludere è stato un anno difficile - commenta il presidente Caffo -. Decine di migliaia di bambini e ragazzi stanno esplicitando e rendendo visibili ora lee i traumi che la situazione di incertezza, dolore e stravolgimento ha lasciato profondamente incisi in loro. Senza dimenticare le ferite profonde sulla salute mentale dei più giovani generate dal conflitto in Ucraina che col tempo si manifesteranno sempre di più”.Telefono Azzurro fonda la sua storia e affonda le sue radici nell’attività di ascolto attivo di bambini e ragazzi, dei loro problemi e, soprattutto, dei loro bisogni. Une una cassa di risonanza per l’intera collettività sulle tematiche della tutela dell’ infanzia e dell’ adolescenza . Con le sue attività la Fondazione ogni giorno sostiene i minori e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e lavora per offrire risposte concrete alle loro richieste di aiuto, anche attraverso la collaborazione con istituzioni, associazioni e altre realtà territoriali e internazionali.Il(Helpline), attraverso la linea telefonica 1.96.96 e il servizio chat accessibile dal sito www.azzurro.it, fornisce una risposta al bisogno dei bambini e degli ragazzi di essere ascoltati, accolti, creduti e concretamente aiutati. Uno, sempre disponibile, riservato e sicuro. In particolare, il servizio ch@t è oggi il canale di contatto maggiormente utilizzato dai ragazzi. Il, gestito senza soluzione di continuità da Telefono Azzurro dal 2003 è un servizio multicanale di emergenza di pubblica utilità che nei 18 anni di attività ha gestito oltre 28.000 casi di emergenza. Il 114 Emergenza Infanzia è un servizio accessibile da parte di chi voglia segnalare, rischio e/o pregiudizio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza ed è accessibile attraverso il numero 114, la chat presente sul sito della Fondazione. Dal 25 maggio 2009 – prima Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi – è attivo in Italia il, Numero Unico Europeo per Minori Scomparsi. Si tratta di un numero afferente alche, con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, dal 2009 ne ha assegnato la gestione a Telefono Azzurro.