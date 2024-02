Tiziano Ferro e gli auguri di Natale con il figlio: "Che qualcuno vi sappia amare come meritate"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

La famiglia di Tiziano Ferro e Victor Allen

L'augurio d'amore ai followers

"Che qualcuno vi sappia amare e saper proteggere come meritate. Questo il mio augurio. Buone Feste amici miei".

Il, secondo quanto recita il detto, va passato "con i tuoi": un periodo speciale, che tradizionalmente. E quando la famiglia si allarga, quando da due, i cuori sotto un tetto diventano quattro, i motivi per festeggiare raddoppiano. Con una tenera foto condivisa sui social Tiziano Ferro celebra. Maglioni a tema, una carezza a sfiorare la testa del bimbo, per lo scatto speciale il cantante tiene in braccio Andreas, il più piccolo dei due bambini - l'altra è Margherita - arrivati a febbraio 2022 a coronare l'amore del 42enne con il marito Victor Allen.Un, quello che si sta per concludere, per il cantautore di Latina, che lo ha visto diventare padre di due splendidi bambini . Anche se lui e Allen hanno scelto di mantenere la massima riservatezza sulla loro vita privata e su quella della loro famiglia, a partire proprio procedura seguita per ottenere i figli, Ferro in questi mesi non ha mai mancato di esprimere - attraverso la sua musica soprattutto, si vedano molti i brani dell'ultimo album, "Il mondo è nostro", ma anche in interviste e sui social - la felicità di essere diventato papà di. E non poteva certo perdersi una festa come quella del Natale, il primo tutti e quattro insieme a Los Angeles, dove si è trasferito anni fa insieme al compagno imprenditore nel settore marketing.Un, che Tiziano Ferro rivolge ai suoi oltre 2 milioni followers, abbracciando stretto il suo bambino. Nel suo messaggio, forse, anche l'invito ad apprezzare questo tipo diche si amano, perché l'amore di un genitore va al di là del genere di questo, del suo orientamento sessuale, come il cantante non ha mai mancato di ribadire. Scegliendo, tra le altre cose, di non fare il passaporto italiano ai figli , dove non potrebbe comparire il nome del marito, non essendo riconosciuta nel nostro Paese la doppia paternità (idem per la doppia maternità ). Una battaglia che il 42enne ha scelto di combattere laddove invece, certe famiglie, non sono solo tollerate, ma accettate e pienamente inserite nella società, negli Stati Uniti. Ma che lo vede sempre in prima linea, come dimostrato anche con la sua partecipazione, in video dalla California, anche alla festa di Luce!: "In Italia, a prescindere dai governi e dai colori politici, c’è ancora- aveva detto -. I diritti non vanno tutelati solo nell’ambito delle famiglie arcobaleno ma in generale per tutte le famiglie".Sotto il post natalizio, poi, sono apparsi molti commenti commossi ed emozionati, compresi quelli di alcuni vip italiani: "", scrive la collega Laura Pausini; "Quanta bellezza, tenerezza, dolcezza... nelle tue parole.! Auguri!", sottolinea Elena Sofia Ricci. E poi ancora "Caro Tiziano, sei tu che fai il regalo a noi con questa foto, con tutto questo amore che per fortuna condividi con noi. Grazie di cuore e ti auguro un Natale e un anno nuovo come te... speciale", aggiunge Pamela Prati . Brigitte Nielsen elogia la coppia di uomini, "", mentre Elenoire Ferruzzi , rivolgendosi all'amico, commenta: "Amore bello questa foto mi ha emozionata molto".