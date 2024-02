Trans colpita a manganellate, via all'indagine. Il mondo queer condanna

La ricostruzione fatta dalla polizia locale

La ricostruzione secondo le testimonianze

Melio: Clima d’odio? I responsabili hanno nomi e cognomi”

No alla ferocia inaudita

Gaynet: “Video incommentabile”

L'attivista: "Chi commette reati va arrestato, non picchiato a sangue"

“Se la forza usata è sproporzionata, il pericolo è per tutti”

Aperto un fascicolo perdall'abuso della pubblica funzione sull'aggressione di quattro agenti della Polizia locale ai danni di una trans di 41 anni , colpita con manganellate alla testa e al fianco, prima di venire ammanettata. L'indagine della Procura di Milano, coordinata dall'aggiunta Tiziana Siciliano, è al momento, in attesa che i quattro agenti vengano compiutamente identificati. L’episodio, accaduto nella mattinata del 24 maggio a Milano, è stato ripreso insui social. Nel filmato si vede la donna a terra, senza armi, colpita ripetutamente in testa, alle costole, sulle gambe, nonostante non opponga resistenza, ma anzi sollevi le mani in segno di resa.Al momento l'indagine si basa sullafatta dalla Polizia locale. A quanto si apprende, la pattuglia è intervenuta all'incirca alle 8 di mattina, in via Giacosa, al parco Trotter, non distante da una scuola elementare, dopo la segnalazione di una. E che avrebbealcuni bimbi e passanti fuori da una scuola. Ma su questo punto ci sono versioni discordanti. Non è chiaro se la trans, A. M., di nazionalità brasiliana e con alcuni precedenti per reati da strada, ma mai arrestata, fosse anche nuda, come riferito dal sindacato della Polizia locale. La donna avrebbe anche. Priva di documenti, la 41enne, che dal 2010 a oggi è stata più volte segnalata perché irregolare in Italia, viene caricata sull'auto della pattuglia, per essere portata per l'identificazione all'ufficio centrale arresti e fermi della Polizia locale di via Pietro Custodi, zona San Gottardo.A poca distanza dalla destinazione, in via Castelbarco, però, gli agenti fermano l'auto, perdella signora, che ne approfitta e cerca di scappare a piedi. Rincorsa, viene fermata in via Sarfatti 25, davanti alla biblioteca dell'Università Bocconi, dove vienedegli agenti che la colpiscono con manganellate e spray al peperoncino. Diversi gli autori dei video girati in rete, già consegnati agli inquirenti. Numerosi poi i testimoni disposti a raccontare ciò che hanno visto, così come ledi videosorveglianza installate in zona, le cui immagini saranno acquisite dalla procura.La donna, brutalmente picchiata dalla Polizia a Milano,contro i bambini di una scuola, così come era circolato nelle prime ore. Stando alle testimonianze raccolte dal Corriere della Sera, avrebbe invece preso a calci alcune auto in un momento di grande“Non è la prima volta che dà in escandescenze e mostra segni di squilibrio. Questa mattina urlava e. Poi si precipitava in mezzo alla strada, rischiando di essere investita” racconta una residente. “All'arrivo diche dovevano tentare di pulire il parchetto, si è messa a inveire anche contro di loro. Credo che siano stati loro a dare l’allarme. Di bambini di passaggio insieme ai genitori ne ho visti pochi. L’ingresso della scuola è distante, si trova in un’altra zona” aggiunge. “È una persona che evidentementedi disagio psichico . Fa molta pena e sicuramente ha bisogno di cure. Quella che si vede nel video è una brutta scena” commenta un altro cittadino che abita in via Giacosa. Anche se al momento non si conosce la reale dinamica dell’accaduto, la politica e i social continuano a parlarne e la discussione si fa sempre più accesa.Il consigliere della Regione Toscana, Iacopo Melio , via social, commenta: "Una scena atroce e inaccettabile perché fare giustizia, qualsiasi sia il reato, non significa certo questo ma arrestare lasciando che”. Il dem, ben lieto dell’apertura del fascicolo in procura a Milano per lesioni aggravate dall’abuso della pubblica funzione verso i quattro soggetti, ricorda che "al Governo abbiamo personcine che questi orrori li hanno sempre giustificati”. E fa l’elenco ricordando frasi dette in passato dagli esponenti del governo, come la premier Giorgia Meloni, il ministro Matteo Salvini e il presidente del Senato, Ignazio La Russia. "Se c’è une di repressione, oggi più che mai, ricordatevi che i responsabili hanno nomi e cognomi precisi. Vergogna" conclude Melio.Per il senatore Pd“non c'è nulla che possa giustificare l'abuso della forza su una persona inerme. Un conto è impedire di compiere reati altro è accanirsi sui responsabili”."Qualunque cosa possa esser accaduta, non può giustificare questada parte di chi è chiamato a tutelare i cittadini. Se una persona commette un reato, bisogna arrestarla, non massacrarla. È uno dei principi che ci rende un Paese civile" tuona, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia.“Il video della donna trans aggredita dalla polizia a Milano, il ministro dell'interno deve risponderne pubblicamente”. Così, Presidente di Gaynet. “Qualunque cosa sia accaduta negli istanti precedenti,di essere trattata in quel modo. Quello che abbiamo visto testimoniadelle forze dell'ordine, nonostante vi siano realtà Lgbt che si spendono quotidianamente per cambiare le cose all'interno dei corpi armati”.Secondo Coco il problema è politico per almeno due aspetti. “L’abuso in sé da parte degli agenti e il fatto che sia stata colpita una persona transgender" "E evidente che un Paese che non condanna ancora icome l'Italia, ormai tra gli ultimi in Europa, rende più difficili le azioni di sensibilizzazione nei confronti di persone costrette a vivere in condizioni difficili per via dello stigma sociale connesso alla propria identità di genere” conclude.L'avvocata e attivista Cathy La Torre condanna senza se e senza ma l'accaduto. Postando sui social il video, commenta: "No, non siamo a New York. Siamo a Milano. E lì, a terra, c’è una donna trans e razzializzata. È disarmata, alza le mani". Riassumendo quando mostra il filmato, l'avvocata tuona: ", inaccettabili, ingiustificabili. Perché una persona che commette un reato va arrestata,. Qualsiasi cosa sia accaduta prima".“Il fatto va accertato e si delinea un tema di pericolo per tutti i cittadini, se la forza usata è maggiore di quella consentita, a prescindere da ulteriori elementi di discriminazione come quelli razziali o dell'identità di genere”. E’ il parere di, coordinatore dell' Unar , l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. “Essendoci un procedimento giudiziario in tema, il commento deve attendere il procedimento stesso” continua. Anche se “quanto si vede dal video, in quel momento, a prescindere da ciò che sia accaduto prima” fa pensare che “se una persona non risponde in modo violento,”.L'uso di modalità coercitive fisiche è “regolato dal codice penale e deve esserci proporzionalità” tra l'uso della forza e il rischio di pericolo o la difesa da un altro atto di forza. Per questo, sottolinea Peradotto “si attende l'autorità giudiziaria, ma pare dal video che ci sia unal codice penale, rispetto alla forza coercitiva”. In particolare, per dare il proprio contributo, "noi come Unar facciamo concontro gli atti discriminatori, assieme all'osservatorio nazionale della polizia di Stato, che però è un altro corpo, dei corsi di formazione per le forze dell'ordine sulla gestione e la prevenzione di possibili atti discriminatori”. L'obiettivo è promuovere “una miglior capacità di trattare profili di maggior discriminazione” oltre a “prevenire situazioni del genere e avere una capacità di, che può essere complesso, come un fermo o un arresto, lavorando in via preventiva sulle capacità delle forze dell'ordine di trattare la loro mansione”.