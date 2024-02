Trisomia 21, reportage a La Nazione dei ragazzi dell'associazione

La redazione del “” ha fatto tappa a La Nazione. Una delegazione di ragazze e ragazzi, insieme ai loro operatori, ha raggiunto nella giornata del 5 aprile la sede fiorentina del giornale per approfondire meglio come nasca un quotidiano, come si scrivano e si impaginino gli articoli e quale percorso compia una notizia dalla fonte fino all’edicola o al web. Poi una serie di vere e proprie interviste fatte dai ragazzi ai giornalisti della redazione con tanto di reportage video e fotografici, per scoprire i segreti del mestiere, gli orari di chi opera in un quotidiano, i tempi di scrittura e impaginazione. Tutti temi che i cronisti diriporteranno ora sul loro giornale, in una serie di approfondimenti che saranno oggetto delle prossime pubblicazioni.Anche le altre due redazioni del “Corriere dell’Associazione Trisomia 21” parteciperanno nelle prossime settimane a incontri con i giornalisti de La Nazione e saranno protagonisti di ulteriori iniziative. Nel frattempo, tutti loro hanno partecipato al "" de La Nazione, affrontando in tre diversi articoli i temi della lotta all’inquinamento , della necessità di un maggior rispetto dell’ambiente e dell’avvio di una vera transizione ecologica Approfondimenti che sono stati pubblicati nei giorni scorsi e che vedranno i ragazzi partecipare anche ai prossimi step dell’iniziativa, inclusa lafinale del Campionato. Per tutti loro un’occasione per scoprire dall’interno i meccanismi del lavoro giornalistico. Per noi una straordinaria opportunità di confronto, con chi osserva la nostra professione da un diverso punto di vista.