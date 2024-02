Uccisa con sei proiettili Hadis Najafi, la "ragazza con la coda" simbolo delle proteste in Iran

This Iranian woman is getting ready to stand face to face to security forces. Iranian regime have guns and bullets but they scared of our hair. They killed #MahsaAmini for a bit of hair. Let’s have a Hair Revolution. Our hair will bring down Islamic dictators. #مهسا_امینی pic.twitter.com/skjaPF63Ml — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 24, 2022

Capelli biondi,, raccolti in uno chignon, pronta ad affrontare la repressione della polizia. E’ il ritratto, immortalato in un video (diventato virale) girato nel corso dellescoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini , ragazza curdo-iraniana morta in custodia dopo essere stata arrestata dalla, di Hadis Najafi , 20 anni, diventata il simbolo delle manifestazioni contro il regime degli ayatollah . Come denuncia via Twitter la giornalista iraniana Masih Alinejad, la ragazza è morta: “Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj”. La giovane è stata uccisa a Karaj, città a 20 km a ovest di Teheran, e secondo le denunce apparse sui social, l’assassinio è avvenuto la sera del 24 settembre:che l’hanno colpita al viso, al petto e al collo.Continua, quindi, a salire paurosamente ildella repressione delle proteste: 41 morti, tra cui dimostranti e forze dell'ordine, secondo il regime; almeno 54 per la Ong “Iran Human Rights” che ha sede a Oslo. La repressione ha preso anche la forma degli, oltre 700, mentre sono 1.200 le persone identificate, riporta l’agenzia semi-ufficiale Tasmin. In manette sono finiti anche i: secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), almeno 17 sono stati fermati dall'inizio dei moti di protesta. Una situazione di allerta che il regime teocratico intende contenere. Per questo il capo del potere giudiziario iraniano ha sottolineato “” contro gli istigatori dei “disordini” che, comunque, non si placano anche fuori dai confini. Domenica 25 settembre, infatti, c’è stata una manifestazione vicino all'ambasciata iraniana nel Kurdistan iracheno che è stata repressa, ad Atene una bomba molotov è stata lanciata contro l’ambasciata della Repubblica Islamica.Nei giorni scorsi il presidente ultraconservatore– che a New York si è rifiutato di farsi intervistare dalla giornalista della Cnn Christiane Amanpour perché non indossava il velo – aveva espressamente chiesto alle forze dell’ordine di agire “con fermezza” contro i dimostranti, aizzati a suo dire dagli occidentali. Ciò spiega anche la mossa del ministero degli Esteri di Teheran che ha convocato gli ambasciatori di Regno Unito e Norvegia per denunciare le “interferenze” da parte di questi Paesi negli affari interni della Repubblica islamica. Le autorità sperano inoltre chea Internet si riescano a controllare o prevenire le azioni dei dimostranti in rivolta contro decenni di oppressione.Dall’Europa, intanto, arrivano solidarietà ai manifestanti e forti condanne all’Iran. L’Alto Rappresentante per la Politica Estera,, ha dichiarato che “per l’Ue e i suoi Stati membri, l’uso diffuso e sproporzionato della forza contro manifestanti non violenti. I cittadini in Iran, come in qualsiasi altro Paese, hanno il diritto di protestare pacificamente. Tale diritto deve essere garantito in ogni circostanza”. E ha aggiunto: “in vista del prossimo Consiglio Affari esteri, per affrontare l’uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle manifestazioni che ne sono seguite”. Condanne all’Iran anche dagli Usa. Il consigliere nazionale per la Casa Bianca,, alla “Nbc News” ha dichiarato che gli Stati Uniti "sono accanto agli iraniani che chiedono un futuro migliore”. Vicinanza ai rivoltosi anche dalle principali piazze mondiali e virtuali. In questo caso un'empatia che si è espressa anche e soprattutto nei, come il canto in persiano di “Bella ciao'” intonato da una giovane iraniana e diventato virale sui social.