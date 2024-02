Usa, stop alla legge contro le drag ma crociata contro gay e trans

Instop alla legge che vieta le esibizioni delle drag queen , incontinua la crociata contro gay e trans con una nuova la legge peragli studenti di scegliere il pronome da usare. In America lasi trova in una situazione in cui ogni giorno ivengono messi in dubbio o addirittura cancellati. Il governatore repubblicanodel Tennessee il mese scorso ha firmato una legge che criminalizza le esibizioni di drag queen in luoghi pubblici o dove ci sono bambini. Ma il giorno prima dell’entrate in vigore della controversa misura, il giudice distrettuale,, ha ordinato per due settimanedella legge considerata “”. Il giudice Parker (che è stato nominato da Donald Trump) ha concordato con il gruppo teatrale Lgbt che ha presentato il ricorso contestando alla legge di usare “una formulazione che praticamente indica ogni luogo”. Il giudice, nella sua sentenza, scrive: “La residenza di un privato cittadino conta? Ed invece l'area campeggio di un parco nazionale? E se invece un minore cerca su Internet da una biblioteca pubblica video di performance di cabaret per adulti? Alla fine la formulazione ampia della legge è”. Per il giudice federale, quindi se “il Tennessee desidera esercitare i suoi poteri di polizia nel restringere un'espressione che considera oscena lo deve fare nei limiti e nel quadro della Costituzione Usa”.In Florida, invece, continua la crociata di Ron DeSantis contro gay e transgender , accanto a quella contro l'aborto e l’insegnamento nelle scuole di corsi sulla storia afroamericana . La maggioranza repubblicana dell'assemblea legislativa ha approvato una misura che vieterà ai dirigenti scolastici di chiedere agli studenti dida usare nel caso che “non corrisponda con il sesso della persona”. Nel testo si afferma che tutte le scuole pubbliche devono operare seguendo la linea che “il sesso di una persona è un tratto biologico immutabile e che è falso attribuire ad una persona un pronome che non corrisponde al suo sesso”. La legge allarga quindi le restrizioni imposte dalla famigerata “ Don't Say Gay ” che vieta di parlare nelle scuole di orientamento sessuale e identità di genere.L’ondata oscurantista che il governatore repubblicano (considerato il principale avversario di Donald Trump nelle primarie repubblicane) sta imponendo nelle scuole pubbliche della Florida non si ferma qui: nelle scorse settimane è stata presentata una legge che imporrebbe didi mestruazioni e altri argomenti collegati all'nelle classi dei bambini fino a 12 anni. Ed in generale il materiale usato dalle scuole per i corsi di educazione sessuale dovrà essere approvato direttamente dal governo statale. Il voto sulla legge dei pronomi in Florida è avvenuto polemicamente proprio nel giorno in cui si è osservato il Transgender Day of Visibility , in occasione del quale ilha diffuso una dichiarazione in cui ha accusato gli stati a guida repubblicana di prendere di mira i transgender americani, in particolare i giovanissimi. “Insieme, dobbiamo continuare a sfidare centinaia diche sono state introdotte in tutto il Paese – le parole di Biden - per essere sicuri che ogni bambino sappia di essere stato fatto a immagine di Dio, che è amato e che lo difenderemo”.