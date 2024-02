Verso la grande festa Andrea Bocelli abbraccia Luce!: "Il bene, la sfida più bella"

". Anche il maestro Andrea Bocelli si unisce ai festeggiamenti per il secondo anniversario di Luce! : il cantante sarà infatti presente ildove si svolge la grande Festa, con un videomessaggio: "Registro con soddisfazione che l’evento Dream Time si prefigge di dare spazio e voce a notizie positive – sottolinea – celebrando coloro che lavorano quotidianamente, e quasi sempre silenziosamente, per il bene della nostra società. È, questa, una linea in netta controtendenza che fa onore a questo portale digitale ed a chi l’ha realizzato". "Spero sia di qualche utilità riproporre qui ciò che già in altre occasioni ho esposto – rimarca il re del belcanto italiano – sul fatto che. L’uno è molto più impegnativo dell’altro. Si tratta di una dolorosa realtà. Ed è un tormento dell’anima, per tutte le persone di buona volontà, verificare quanto seminare il male sia semplice, drammaticamente banale, e quanto vana eco mediatica esso abbia – prosegue Bocelli –. Il bene non fa notizia, benché rappresenti l’unica strada realmente percorribile per l’umanità. Perché solo schierandosi dalla sua parte, si può dare il proprio contributo per tentare di restituire".Lo stesso intento che si propone Luce! con Dream Time, ossia tracciare la strada per costruire insieme il mondo che vogliamo per le nuove generazioni . "Molto è stato già fatto e molto ancora si può e si deve fare, per una società che sia davvero 'per tutti', affinché l’inclusione non suoni, beffardamente, come un mero slogan. Urge individuare gli strumenti utili per superare le barriere fisiche, architettoniche, culturali, sociali, che limitano o impediscono l’accesso ad ogni ambito della vita di una comunità. La diversità, di solito, spaventa. Eppure potenzialmente è sempre un’opportunità. A ben pensarci – puntualizza –,. Come nessuno pensa di risentirsi del fatto che non abbia le ali per volare o le branchie per respirare sott’acqua, così credo sia giusto che ogni essere vivente (umani compresi) si avvicini con gratitudine agli strumenti che Dio gli ha donato". E, infine, Bocelli ci tiene a precisare che "quelli che abitualmente definiamo '' possono e devono tramutarsi in. È una sfida, un’opportunità, una responsabilità che investe tutti. E tutti noi dobbiamo sognare – conclude –, proprio come indica il titolo dell’evento, perché prima di realizzare qualunque cosa, è necessario sognarla intensamente, per poi tradurre, pervicacemente e coralmente, i sogni in azioni". Una testimonianza potente che evidenzia l’importanza dei valori che ogni giorno la redazione di Luce! porta avanti. Appuntamento, quindi, al 26 novembre, per sognare insieme anche in musica. Questo il link per le iscrizioni: luce.lanazione.it/evento2022