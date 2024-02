Vittima di bullismo, si toglie la vita a 13 anni: "Tragedia inaccettabile"

L'inchiesta sul suicidio del 13enne

Omofobia: quando porta al suicidio

Le reazioni a Palermo

Il sostegno psicologico contro il bullismo

Se unarriva aabbiamo perso tutti. Un figlio, un amico, uno studente, un futuro cittadino: che non trova più vie d'uscita, che non ha più speranze, costantemente vittima dell'odio di coetanei. È successo a, dove uno giovane adolescente, alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando, si è suicidato sabato sera perché non riusciva più a sopportare il bullismo nei suoi confronti, di stampo omofobico.Il ragazzo, infatti, era preso di mira per il suo presunto orientamento sessuale, perché considerato gay dai bulli. (Presunto), "da curare" magari a suon di insulti ed offese, se non di botte: come si arriva a pensare tutto questo da adolescenti? Come si può prendere di mira un compagno di scuola, un conoscente o magari una persona che nemmeno si conosce solo perché è (o sembra) omosessuale? Cosa scatena quest'odio che porta addirittura fino alla morte? E cosa succede dopo, come si sentono le persone che hanno più o meno volontariamente spinto al gesto estremo questo 13enne?Se venisse accertato che c'è un nesso tra la presunta persecuzione e la morte volontaria allora si potrebbe ipotizzare di aprire un fascicolo per. Intanto tutta la scuola è sotto shock e oggi l'istituto ha sospeso tutte le attività didattiche per il "lutto improvviso che ha colpito l'intera comunità scolastica". Aesanime del figlio sono stati propriodi questo, che erano usciti di casa e al rientro hanno fatto la drammatica scoperta. La Procura dei Minori ha aperto un'inchiesta e si indaga in particolare sul cellulare e sul pc del 13enne, per recuperare le chat e i messaggi scambiati negli ultimi tempi, quelli che forse lo hanno spinto verso quella strada senza ritorno."In queste ore di rabbia e dolore, che ci portano a stringerci alla famiglia e alle persone care,del ragazzo 13enne morto suicida a Palermo". Così Rosario Coco, presidente di Gaynet, in una nota, che aggiunge: "È importante ribadire che non è l'orientamento sessuale della persona colpita a qualificare la natura del bullismo, ma il movente, le parole e i riferimenti utilizzati". "Ciò che importa è stabilire se è stato fatto uso di parole e riferimenti all'orientamento sessuale per denigrare la persona, un comportamento che può colpire chiunque. Oltre a chi viene direttamente preso di mira, ilcolpisce interi gruppi di persone, in questo caso quelle Lgbt+, alimentando odio e stigmatizzazione. Le offese basate sul pregiudizio sono alla base del concetto di hate speech individuato dall'ultima raccomandazione CM/Rec (2022) 16 del Consiglio d'Europa - aggiunge Coco - oltre a precedere la discriminazione e la violenza nello schema della Piramide dell'odio". Dello stesso tenore il portavoce del Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale Fabrizio Marrazzo: "Il suicidio del 13enne, perché bullizzato per il suo presunto orientamento sessuale, come riportato dalla cronaca locale, ossia perché gay, èQuanto accaduto èogni giorno migliaia di studenti in tutta Italia sono bullizzati ed emarginati perché lesbiche, gay, bisex o trans, o solo perché gli altri gli attribuiscono tali orientamenti o identità. Facciamo appello a Giorgia Meloni ed al suo Governo: su questi temi non devono entrare le ideologie, ma il bene dei nostri giovani, pertanto chiediamo di approvare la nostra richiesta di fare ie contro le discriminazioni in tutte le scuole partendo almeno dalle scuole medie, come il caso di oggi evidenzia. Inoltre - conclude Marrazzo - ricordo che spesso le nostre vittime vivono le discriminazioni e, portandoli, a differenza di altri, a sentirsi completamente soli, e la dove non commettono gesti estremi, semmai abbandonano il percorso scolastico entrando cosi in percorsi di marginalità".Sotto shock anche le istituzioni di Palermo: "Ho appreso con sgomento la notizia della tragedia che ha colpito l'istituto Vittorio Emanuele Orlando, un episodio che interroga profondamente l'intera comunità educante. Esprimo la mia sinceradel ragazzo scomparso, a tutto il personale scolastico, agli insegnanti e agli studenti", dice l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. "L'Ufficio scolastico regionale ha già attivato gli strumenti necessari per essere accanto alla scuola in questo momento difficile. Confido che le inchieste della magistratura possano fare piena luce su quanto accaduto". Una volta appresa la notizia l'Ufficio scolastico regionale ha diffuso una nota: "Nell'attesa che siano approfondite le circostanze connesse al tragico evento [...], già da domani mattina gli esperti deldell'Usr Sicilia si recheranno presso la scuola in via Lussemburgo e avranno il delicato compito di ascoltare, accompagnare e supportare alunni, docenti e famiglie". Una richiesta di sostegno arrivata direttamente dalla, che ha chiesto all'Usr "di potenziare lo sportello di counseling psicopedagogico già attivo nella scuola" a cui i tecnici hanno immediatamente risposto.Infine sulla vicenda è intervenuta Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che esprime la sua solidarietà e vicinanza alla famiglia dell'adolescente "per un dolore tanto grande da non poter nemmeno avere un nome". "Troppo spesso dobbiamo registrarenei più giovani, sui quali si innesta la violenza di bulli coetanei o peggio ancora degli adulti, e troppo spesso le vittime sono lasciate sole a fronteggiare un'umiliazione che ai loro occhi appare definitiva e distruttrice, fino al gesto estremo del suicidio", prosegue."All'di casi di depressione giovanile , disordini alimentari e autolesionismo, spesso riconducibili a violenze fisiche o psicologiche subite - spiega Brambilla - rispondiamo con un'indagine sull'argomento già deliberata dalla commissione infanzia e con l'auspicio che sia rapidamente approvata la proposta di legge su prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già licenziata dalla Camera. Tra tante altre cose di buon senso, il testo prevede un servizio diai ragazzi delle scuole, per prevenire situazioni di rischio e di disagio anche coinvolgendo le famiglie". Secondo gli ultimi dati della Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022 diffusi dal Ministero della Salute, gli atti di bullismo subìti a scuola sono più frequenti nei più piccoli (11 – 13 anni) e nelle ragazze; per il bullismo le proporzioni sono simili a quelle del 2017/18. Il fenomeno del. I due fenomeni decrescono al crescere dell’età.