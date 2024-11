Voci contro la violenza: le testimonianze nella campagna social di QNxleDonne

Insieme per dire no alla violenza contro le donne. Donne, uomini, giornaliste, scrittori, personaggi del mondo della letteratura, dello spettacolo, della politica, uniti contro un fenomeno che coinvolge ognuno e ognuna di noi. Oltre trenta personaggi, i cui volti e le cui testimonianze hanno accompagnato lettori e lettrici dei nostri quotidiani in un percorso di avvicinamento e sensibilizzazione al 25 novembre 2024, hanno aderito alla campagna social lanciata da QNxleDonne #Vocicontrolaviolenza.

VOCI CONTRO LA VIOLENZA: reading, canzoni, riflessioni e testimoninanze

Lanciata dalla direttrice di QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! Agnese Pini, che ha invitato tutte e tutti a partecipare all’evento di oggi, in Piazza della Signoria a Firenze, a partire dalle 11, portando come prima testimonianza di discriminazione di genere quella di Lucia Mondella ne “I Promessi Sposi” di Manzoni, scrittrici, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica hanno scelto di ‘metterci la faccia’, di prestare la loro Voce per la causa, uniti per ribadire attraverso il loro contributo in un video l’impegno del gruppo editoriale contro qualsiasi forma di abuso, molestia o prevaricazione.

Oggi, tutti i volti e i loro nomi sono anche all’interno dell’incarto speciale dedicato alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, con un’immagine di copertina realizzata dalla fumettista e autrice Alice Milani.

Qui i nomi di tutti i partecipanti: