Women on Board, già 198 le professioniste iscritte al progetto per le "manager in rosa"

Il programma di Women on Board

a consegna degli attestati di partecipazione è prevista invece per il 10 dicembre.

Totalmente gratuito (occorre esser iscritti ad una delle Associazioni che lo promuovono), permetterà però alle donne che vi prenderanno parte di essere titolate e

ruoli di consigliere nei consigli d’amministrazione di società pubbliche e private quotate in borsa. competenti per accedere anei consigli d’amministrazione di società pubbliche e private quotate in borsa.

Promuovere la presenza di manager donne

Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna

Europa infatti le donne sono il 60% dei laureati in economia ma, all'interno delle aziende e dei loro board i ruoli di responsabilità vengono affidati prevalentemente agli uomini. In Italia la presenza femminile nei Cda è ancora più scarsa – evidenzia –. Per questo abbiamo realizzato con entusiasmo il progetto con la città Metropolitana, con il Gruppo Minerva di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, la Fondazione Hub del Territorio ER e AIDP ER, per anticipare gli effetti della direttiva che la Commissione Europea è in procinto di emanare in tutti i paesi UE. Obiettivo è far sì che, entro il 2026, le manager donne ricoprano il 33% di incarichi esecutivi nelle aziende europee, a Bologna siamo già partiti".

La presentazione e come iscriversi

Prenderà il via il prossimo, con il primo di cinque appuntamenti, "", un progetto che si rivolge alledel territorio, per creare un confronto costruttivo sulle informazioni necessarie e sull'accesso in posizioni di responsabilità in aziende o società pubbliche e private, in modo da ridurre il divario di genere nei consigli di amministrazione. Tra gli effetti positivi di iniziative come questa c'è anche una spinta all', mai come in questo periodo sotto esame per le numerose criticità nel nostro Paese.Sono giàle professioniste che si sono iscritte all'iniziativa, promossa da Manageritalia ER Manager 3D, Minerva Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e Manageritalia ER Manager 3D; il progetto è previsto anche nel Piano per l’uguaglianza della Città metropolitana di Bologna. Si tratta, in concreto, di un percorso formativo di 5 incontri (20 e 27 settembre, 11 ottobre, 8 e 22 novembre) ognuno di, in cui le partecipanti saranno avranno l'occasione di formarsi con professionisti del settore giuridico, occupazionale, economico e altri. L"Cosa non scontata e di cui si sentiva il bisogno – spiega"Una– ha aggiunto Sara Cirone, coordinatrice Gruppo Minerva di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e presidente della Fondazione Hub del Territorio ER – sta lavorando insieme per il, per uno sviluppo sostenibile dei territori italiani, questo è il primo e più importante esempio di un nuovo sistema in cui le manager possano trovare il giusto spazio e i territori una buona qualità di vita".Il progetto "Women on Board" è stato presentato lo scorso 4 luglio alla presenza di esponenti delle istituzioni e della managerialità locale di Bologna:(Responsabile del Piano per l’uguaglianza di genere della Città metropolitana),(Delegata del Sindaco di Bologna alla Promozione economica e componente del CDA di Fiera Bologna),(Coordinatrice Gruppo Minerva Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e Presidente della Fondazione Hub del Territorio ER ),(Gruppo Diversity e Inclusion di AIDP ER) e(Presidente Manageritalia Emilia-Romagna). Sono queste figure che, in collaborazione, si impegneranno per la riuscita del progetto, mettendo le loro competenze al servizio della formazione delle future consigliere d’amministrazione. Per iscriversi al corso, accessibile a Donne e Uomini facenti parte delle Associazioni/Istituzioni organizzatrici del Percorso: https://forms.office.com/r/BX5Vsnv6Kp