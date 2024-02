"Parità che genera": le imprese inclusive fatturano il 23% in più

Calderone: "Eliminare gli ostacoli alla piena partecipazione delle donne"

Ormai. Da quel grande passo di civiltà in avanti, di riconoscimento per metà della popolazione italiana, le cose sono cambiate, in meglio per fortuna, anche se i gradini da salire per assistere a una vera equità nel mondo istituzionale, lavorativo, aziendale sono ancora tanti. Da questa consapevolezza è nato lo spunto per l'evento "" organizzato dall' onorevole Elena Bonetti e da. Il divario di genere in politica e nelle imprese; il vantaggio, anche economico, di certificare la parità; l’inclusione che stimola l’innovazione e porta maggiori profitti; gli strumenti dal pubblico per sanare gli squilibri ancora esistenti: questi i temi attorno ai quali si è sviluppato il dibattito organizzato dall'ex ministra delle Pari Opportunità, che si è svolto martedì 21 marzo alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.In apertura un videomessaggio di saluto di, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: "La parità di genere rappresenta un pilastro della declinazione di sostenibilità sociale. Ce lo ricorda l’Onu, che pone come quinto tra gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile lenello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. È elemento trasversale nel Pnrr, costruito con una prospettiva di genere – spiega Calderone –. È sotto l’attenzione degli investitori, che sempre più guardano agli obiettivi ESG e alla Gender Equality nelle imprese. Il migliore augurio – e obiettivo – che possiamo regalare alla società è quello di operare affinché sia possibile superare o eliminare gli ostacoli che si frappongono alla reale partecipazione delle donne alla vita del Paese".“La parità di genere l’empowerment femminile sono una potente leva di sviluppo e di compimento della nostra democrazia. Per il futuro dell’Italia è cruciale raggiungerle – ha sottolineato la deputata di Italia Viva e ideatrice dell'evento Elena Bonetti, vicepresidente del Terzo Polo – e per questo in questi anni abbiamo scelto un metodo nuovo, un approccio integrato di, di definizione degli obiettivi e della governance, di valutazione dei risultati. La strategia nazionale e la certificazione per la parità di genere sono due strumenti fondamentali e innovativi, che danno conto di questo metodo legislativo, capace di attivare processi virtuosi e creare alleanze in questa direzione"."Supporto alla genitorialità , cancellazione del gender pay gap , pari opportunità di carriera: le imprese non possono essere lasciate sole. È importante che le istituzioni dotino il privato di strumenti pronti all’uso per stimolare un, a vantaggio di tutta la comunità e del Sistema Paese" ha commentato poi Elena Di Giovanni, vice Presidente e Co-Fondatrice di Comin & Partners e moderatrice dell’evento.I vantaggi legati alla parità di genere sono infatti numerosi. Il percorso di certificazione , che ha una durata media tra i 6 e gli 8 mesi, dà diritto a unail cui massimale raggiunge i 50 mila euro (dati Accredia). Eppure, ad oggi le aziende certificate sono meno di 200 (dati riportati da Il Sole 24 Ore). Non solo, secondo il Diversity Brand Index , le imprese certificate. Inoltre, incentivare l’equilibrio di genere garantisce una serie di benefici intangibili, tra i quali la spinta all’innovazione e una crescita della reputazione nel mercato. Dal mondo delle imprese arriva qualche segnale positivo. L’ultima analisi di Manageritalia dimostra che il(rispetto al 3,6% degli uomini). Restano, però, alcuni rallentamenti negli sviluppi professionali delle donne, legati, per esempio, al congedo di maternità e al cosiddetto "gradino rotto", ossia lo, rispetto ai colleghi, negli scatti di carriera verso i vertici . Anche inè necessario fare dei passi avanti. L’Italia, infatti, si posiziona sotto la media europea. Il nostro Primo Ministro e la leader del primo partito all’opposizione sono donne ma lain Parlamento si è abbassata al, segnando il primo calo in 20 anni.